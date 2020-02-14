Гороскоп для влюбленных: как правильно отметить День Святого Валентина?

14 февраля 2020 года обещает быть крайне благоприятным днем, причем как раз в любовной сфере. Рекомендации экспертов будут полезными для тех, кто пока не знает, как именно провести День Святого Валентина. Воспользуйтесь талисманами на привлечение любви, чтобы повысить шансы на успех.

Лунный календарь и день влюбленных

Очень важно строить свой день так, как подсказывает Луна. В этот день, согласно календарю, наш спутник будет находиться в фазе убывания и в знаке Скорпиона. Фаза убывания отлично сочетается со стихией Воды.

Поскольку Луна будет убывать, лучше сфокусироваться на каком-то спокойном времяпрепровождении. Особенно позитивным оно будет для представителей таких знаков Зодиака, как Дева, Козерог, Скорпион, Рак.

Пребывание Луны в знаке Скорпиона означает, что в этот день стоит доверять интуиции. Шестое чувство подскажет вам, где стоит провести важное свидание. Также Скорпион и стихия Воды приветствуют любовные признания. Возможно, вторая половинка в этот день заведет разговор о свадьбе и официальном оформлении отношений. Не стоит отказываться от возможности познакомиться с родителями.

Что касается подарков, то убывающая Луна в Скорпионе не приветствует дорогостоящих приобретений. Лучше делать эмоционально значимые подарки, совершать признания в любви.

Венера и 14 февраля

Венера — планета любви, которая отвечает за удачу 14 февраля. Ее пребывание в знаке Рыб будет крайне позитивным для всех. Это значит, что нужно придумать что-нибудь неординарное. Потребуется максимум творческого подхода к составлению планов на эту волшебную пятницу.

Когда Венера пребывает в знаке Рыб, ее энергетика максимально созидательна. Люди становятся открытыми для знакомств. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что встретить свою любовь в день всех влюбленных в этот раз проще простого. Необходимо лишь проявить чуточку внимательности и быть более открытыми для окружающих. Полезным будет проявление любой, даже самой малой доброты.