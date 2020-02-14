Гороскоп для влюбленных: как правильно отметить День Святого Валентина?

День всех влюбленных — большое событие для романтиков. Астрологи советуют проводить этот день так, как подсказывают планеты, звезды и Луна. Это позволит получить больше позитивных эмоций и минимизировать вероятность неудач.
14 февраля 2020 года обещает быть крайне благоприятным днем, причем как раз в любовной сфере. Рекомендации экспертов будут полезными для тех, кто пока не знает, как именно провести День Святого Валентина. Воспользуйтесь талисманами на привлечение любви, чтобы повысить шансы на успех.
Очень важно строить свой день так, как подсказывает Луна. В этот день, согласно календарю, наш спутник будет находиться в фазе убывания и в знаке Скорпиона. Фаза убывания отлично сочетается со стихией Воды.
Поскольку Луна будет убывать, лучше сфокусироваться на каком-то спокойном времяпрепровождении. Особенно позитивным оно будет для представителей таких знаков Зодиака, как Дева, Козерог, Скорпион, Рак.
Пребывание Луны в знаке Скорпиона означает, что в этот день стоит доверять интуиции. Шестое чувство подскажет вам, где стоит провести важное свидание. Также Скорпион и стихия Воды приветствуют любовные признания. Возможно, вторая половинка в этот день заведет разговор о свадьбе и официальном оформлении отношений. Не стоит отказываться от возможности познакомиться с родителями.
Венера — планета любви, которая отвечает за удачу 14 февраля. Ее пребывание в знаке Рыб будет крайне позитивным для всех. Это значит, что нужно придумать что-нибудь неординарное. Потребуется максимум творческого подхода к составлению планов на эту волшебную пятницу.
Когда Венера пребывает в знаке Рыб, ее энергетика максимально созидательна. Люди становятся открытыми для знакомств. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что встретить свою любовь в день всех влюбленных в этот раз проще простого. Необходимо лишь проявить чуточку внимательности и быть более открытыми для окружающих. Полезным будет проявление любой, даже самой малой доброты.
Венера поможет больше всего таким знакам, как Рыбы, Телец, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. Их обаяние и харизма возрастут многократно. Для Овнов и Близнецов этот день будет достаточно непростым, потому что для них сильная Венера в Рыбах может приготовить некоторые испытания. Но все, что потребуется от них, — быть собой и не бояться продолжать свой путь. Тогда им удастся укрепить уже существующие отношения и вывести их на новый уровень.