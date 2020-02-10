Архивное видео объятий Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк взбудоражило Сеть

В кадре запечатлено, как на съемочную площадку передачи к Анастасии Заворотнюк и Егору Дружинину приходят Жанна Фриске в нарядном платье. «Жанна приехала. Ура!» - говорит Заворотнюк, встречая дорогую гостью.

При этом знаменитости обнимаются и целуют друг друга в щеки в теплом приветствии.

На видео речь идет о том, что Фриске прямо с концерта приехала в студию, чтобы сбылась мечта одного из участников шоу - мужчина хотел спеть вместе с Жанной.

Монтированное видео заканчивается признанием о том, что певец «из народа» по имени Александр даже представить себе не мог, что когда-нибудь его места сбудется.

Пользователи с ностальгией отметили те дни, когда обе актрисы были здоровы. «Такая светлая и добрая была», «Какая она хорошая была, жаль», «Жалко их. Настя, борись», «Жанна, скучаю», «Помню этот выпуск», - пишут юзеры.

Некоторые поклонники проводят параллель между судьбами двух звезд, отмечая явные аналогии в их судьбах. Обе - известные и любимые публикой, обе страстно желали детей.