Участница шоу «Давай поженимся!» с 14 размером груди: «Мужчинам тяжело проводить деловые переговоры со мной»

К слову, блондинка, занимающаяся написанием проникновенных стихов, известна не только выдающимся бюстом. Она принимала участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где делилась историей любви, закончившейся плачевно. Лана встречалась с Филиппом Бароном, актером популярного некогда сериала «Улицы разбитых фонарей», но он оказался альфонсом: занял у нее крупную сумму денег и, как говорится, был таков.

Пыталась Медингер встретить любовь и на передаче «Давай поженимся!», но и тут потерпела фиаско. Несмотря ни на что, она сохраняет оптимизм и с радостью делится им со своими подписчиками, многие из которых без ума от ее пышных форм.

Кто бы что ни говорил, но грудь Ланы не тронута скальпелем пластического хирурга

Грудью внушительных размеров блондинка могла похвастаться уже в 12-летнем возрасте. Как говорится, спасибо маме. «У нее, у тети большой бюст. Это пошло от бабушек и прабабушек, причем как с маминой, так и папиной стороны. Вот же повезло! При этом практически все они были довольно стройными. Так что не сомневайтесь — мои формы натуральные, ни убавить, ни прибавить. Кстати, у моей дочери тоже все хорошо в этом плане», — поделилась поэтесса со «СтарХитом».

Раньше Лана комплексовала по поводу пышных форм и часто задавалась вопросом: а не уменьшить ли их? С годами все сомнения на этот счет отпали. «Сейчас ни за что не лягу под нож хирурга, я очень довольна собой. Да, есть неудобства, но ко всему привыкаешь», — уверенно заявляет она.

Лана пыталась найти любовь на популярном шоу Первого канала, но не получилось

Благо, пышные формы на пике моды — многие женщины готовы чуть ли не душу дьяволу продать ради них. Неудивительно, что Лана часто становится объектом зависти со стороны девушек и предметом вожделения для мужчин.

«Противоположный пол бурно реагирует на меня. Даже на деловых переговорах чувствую себя неловко, а им как тяжело! Все смотрят именно туда, ну, вы поняли. Разговора нормального не получается, так как мой бюст приковывает к себе внимание и лишает дара речи. Многим парням очень тяжело находиться рядом с моими пышными и доступными грудями. Они так мило розовеют при встрече со мной! Признаюсь честно: иногда пользуюсь этим, ведь известно, что красивой и сексуальной женщине всегда хочется угождать», — отметила блондинка.

Выбор одежды — настоящая проблема для красотки

Ради такой необъятной красоты Лане приходится идти на большие жертвы. Чего только стоит выбор одежды. «Стараюсь покупать наряды из стрейчевой ткани. Что касается проблем со здоровьем, то таковых, слава Богу, нет. В юности занималась фехтованием — это помогло мне сформировать крепкую спину, упругую попу и стройные ножки. Для меня большая грудь — одни плюсы. Мне нравится, когда мне делают комплименты. А это все эндорфины и польза для здоровья! Поэтому я всегда в приподнятом и «эротичном» настроении», — заключила Медингер.