Гороскоп на 10 февраля: Раку нужно шалить, а Козерогу соединить два дела

Овен

Один из смыслов 17-го лунного дня — плодородие. Подумайте, где и какой урожай вас ждет.

Телец

Советую собрать своих деловых партнеров на деловой обед — он пройдет легко и с пользой.

Близнецы

Помните: радость — это не авантюры, розыгрыши и риск. Это спокойствие, улыбчивость и щедрость.

Рак

В этот день вы можете позволить себе быть шаловливыми и несерьезными.

Лев

Приподнятое настроение и бодрость духа, которые необходимо ощутить в этот день, дадут заряд удачи на будущее.

Дева

Луна в этот день находится в вашем знаке, и это отличный сигнал для вас и ваших планов.

Весы

Вы можете скрупулезно работать или упоенно ухаживать за собой. Главное — делать все самому, рекомендуют vesti.ua.

Скорпион

Сегодня по-настоящему благоприятный день убывающей луны — ловите момент и наслаждайтесь.

Стрелец

Вам рекомендуется легко и непринужденно продолжать двигаться в ранее выбранном направлении.

Козерог

Этот понедельник хорош для путешествий и торговли, а можно и соединить эти два дела.

Водолей

Займитесь чем-то легким и подвижным. Сейчас не время для нудной работы и отчетов.

Рыбы