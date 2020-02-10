Гороскоп на 10 февраля: Раку нужно шалить, а Козерогу соединить два дела

Этот 17-й лунный день прекрасно подходит для активного и удачного понедельника. Это день легкости, радости и плодотворного общения. Приятная особенность этих лунных суток состоит в том, что уныние и печаль сегодня не в моде. Не стоит в этот день все воспринимать слишком серьезно: лучше отпустить ситуацию и посмотреть, что из этого выйдет.
Овен
Один из смыслов 17-го лунного дня — плодородие. Подумайте, где и какой урожай вас ждет.
Телец
Советую собрать своих деловых партнеров на деловой обед — он пройдет легко и с пользой.
Близнецы
Помните: радость — это не авантюры, розыгрыши и риск. Это спокойствие, улыбчивость и щедрость.
Рак
В этот день вы можете позволить себе быть шаловливыми и несерьезными.
Лев
Приподнятое настроение и бодрость духа, которые необходимо ощутить в этот день, дадут заряд удачи на будущее.
Дева
Луна в этот день находится в вашем знаке, и это отличный сигнал для вас и ваших планов.
Весы
Вы можете скрупулезно работать или упоенно ухаживать за собой. Главное — делать все самому, рекомендуют vesti.ua.
Скорпион
Сегодня по-настоящему благоприятный день убывающей луны — ловите момент и наслаждайтесь.
Стрелец
Вам рекомендуется легко и непринужденно продолжать двигаться в ранее выбранном направлении.
Козерог
Этот понедельник хорош для путешествий и торговли, а можно и соединить эти два дела.
Водолей
Займитесь чем-то легким и подвижным. Сейчас не время для нудной работы и отчетов.
Рыбы
Не бойтесь показаться смешными или забавными, расслабьтесь, проявите самоиронию.