Самая популярная актриса на Pornhub раскрыла, какие проблемы в личной жизни последовали после съемок в порно

28-летняя американка начала свою карьеру в фильмах для взрослых около восьми лет назад. За это время она приняла участие в съемках порядка восьмиста роликов, выиграла десятки значимых для индустрии наград, а сейчас по праву носит звание самой популярной актрисы на сервисе Pornhub. Она ведет блог на YouTube, в котором показывает подписчикам, каково живется порнозвездам. Третьего февраля на канале вышло несвойственное для него видео — в нем Райли рассказывает, как работа разрушила ее жизнь.

В ролике актриса отвечает на вопросы подписчиков. Кроме вегетарианства и стиля жизни, Райли обсудила и весьма серьезные темы. Например, один из поклонников поинтересовался, чувствует ли она себя одиноко. Сначала Райли попыталась отшутиться: «Чувствую ли я себя грустно и одиноко? Да! <...> Хочу в старости потратить все свои деньги на собачий питомник. Стану сумасшедшей собачницей с сотней псов. И мы будем любить друг друга, а остальные пусть идут к чертям. Отношения — полный отстой».

Но потом улыбка ушла с лица девушки. Райли рассказала, что многие парни, которые ей нравились, хотели с ней встречаться только потому, что она — порнозвезда. Но построить с ними серьезных отношений ей никогда не получалось. «Близость — это когда ты можешь открыться кому-то. Делиться важными моментами и любовью с кем-то особенным. И я хочу, чтобы она была в моей жизни тоже», - пишет Райли.

Райли Рид ФОТО: Instagram

Дальше она начала обсуждать один из самых волнующих вопросов к жизни порнозвезд: как к ее деятельности относятся близкие. Семья Райли оказалась не очень понимающей — из-за своей известности Рид теперь не может общаться с родственниками и даже с родителями. «В большинстве случаев это воспринимали очень негативно. <...> Поначалу меня поддерживала моя мама, но потом она начала относиться ко мне как к источнику денег. Когда я перестала ее обеспечивать, она от меня отвернулась. И от этого мне очень грустно, - сокрушается Райли. - А когда я недавно захотела встретиться с отцом, он сказал мне, что моя мачеха не желает меня видеть. Предложила ему сходить куда-нибудь — ответил, что не хочет, чтобы нас кто-то вместе увидел. <...> Теперь у меня нет семьи. И даже братья с сестрами. Они либо пытаются использовать меня, либо, как папа, не хотят, чтобы их кто-то видел в моей компании».