Продукты которые ни в коем случае нельзя есть при катаракте

Помутнение хрусталика называется катарактой и при бездействии приводит к утрате способности видеть. На начальных стадиях удержать стабильное состояние и не допустить быстрого регресса поможет диета.

Немедленно убрать из рациона

Знаменитое утверждение, что морковь полезна для глаз уравновешивается фактами о том, что некоторые продукты губительно действуют на зрение. Замечено, что у вегетарианцев катаракта встречается реже. Это не значит что нужно срочно полностью отказаться от мясных продуктов, но сократить их употребление стоит. Особенно вредно в больших количествах:

красное мясо;

жирная рыба;

сахар и сладости с его высоким содержанием;

соленья и маринады;

консервы;

сдоба;

крепкий кофе и чай;

газировка;

алкоголь.

Список пополняется в зависимости от тяжести поражения хрусталика и индивидуальных особенностей организма больного.

Одной из причин развития катаракты наряду с генетической предрасположенностью и травмами глаз называют большое количество свободных радикалов. Эффективную борьбу с ними ведут антиоксиданты, содержащиеся в ряде продуктов. Для поддержания остроты зрения полезно включать в рацион нежирную морскую рыбу, яйца, овощи с высоким содержанием витаминов С, А, Е, ягоды, фрукты, орехи.

Семена льна и масло из них приостанавливают развитие катаракты, снабжая организм Омега-3 кислотами. Морепродукты, красная фасоль, сырые тыквенные семечки восполняют дефицит цинка, необходимого для поддержания прозрачности хрусталика.

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки рекомендуется заменить на хлеб грубого помола с отрубями, добавить в меню овсянку и коричневый рис для очищения организма, поскольку эти продукты содержат большое количество клетчатки.

Мед содержит уникальные аминокислоты, витамины, микроэлементы. Его нужно съедать утром по одной чайной ложке натощак и заменить им сахар в течение дня.