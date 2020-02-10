Продукты которые ни в коем случае нельзя есть при катаракте

Укрепление зрения поможет предотвратить самые распространенные офтальмологические заболевания. Действенными средствами считаются гимнастика для глаз, соблюдение режима работы с печатными источниками и электронными носителями и правильное питание, пишет zen.yandex.ru.
Помутнение хрусталика называется катарактой и при бездействии приводит к утрате способности видеть. На начальных стадиях удержать стабильное состояние и не допустить быстрого регресса поможет диета.
Немедленно убрать из рациона
Знаменитое утверждение, что морковь полезна для глаз уравновешивается фактами о том, что некоторые продукты губительно действуют на зрение. Замечено, что у вегетарианцев катаракта встречается реже. Это не значит что нужно срочно полностью отказаться от мясных продуктов, но сократить их употребление стоит. Особенно вредно в больших количествах:
красное мясо;
жирная рыба;
сахар и сладости с его высоким содержанием;
соленья и маринады;
консервы;
сдоба;
крепкий кофе и чай;
газировка;
алкоголь.
Список пополняется в зависимости от тяжести поражения хрусталика и индивидуальных особенностей организма больного.
Одной из причин развития катаракты наряду с генетической предрасположенностью и травмами глаз называют большое количество свободных радикалов. Эффективную борьбу с ними ведут антиоксиданты, содержащиеся в ряде продуктов. Для поддержания остроты зрения полезно включать в рацион нежирную морскую рыбу, яйца, овощи с высоким содержанием витаминов С, А, Е, ягоды, фрукты, орехи.
Семена льна и масло из них приостанавливают развитие катаракты, снабжая организм Омега-3 кислотами. Морепродукты, красная фасоль, сырые тыквенные семечки восполняют дефицит цинка, необходимого для поддержания прозрачности хрусталика.
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки рекомендуется заменить на хлеб грубого помола с отрубями, добавить в меню овсянку и коричневый рис для очищения организма, поскольку эти продукты содержат большое количество клетчатки.
Мед содержит уникальные аминокислоты, витамины, микроэлементы. Его нужно съедать утром по одной чайной ложке натощак и заменить им сахар в течение дня.
Сбалансированная диета с большим количеством витаминов и антиоксидантов поможет сберечь зрение и противостоять развитию катаракты.