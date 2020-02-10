Принц Гарри раскрыл тайну отказа от жизни в королевской семье

Мятежный сын принцессы Дианы рассказал, почему на самом деле ушел из Букингема, рассказывает Topnews.
Недавно Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли вместе в свет. Это произошло после Megxit, как назвали британские СМИ уход из королевской семьи младшего сына принцессы Дианы. Недавно СМИ узнали подлинную причину этого бегства из Букингема. В своей речи в JPMorgan в Майами Гарри признался, что сейчас он проходит курс психотерапии.
Напомним, что в январе Гарри и Маркл объявили, что хотят жить вдали от Букингемского дворца. Тогда принц пояснил, что «прыгает навстречу судьбе», чтобы дать шанс своей семье начать очередную главу.
«Гарри рассказал о своем психическом здоровье и терапии, которую он проходил в течение последних нескольких лет, пытаясь справиться с травмой после смерти матери. Он также рассказал о том, какое влияние оказали эти события его детства на всю дальнейшую жизнь», - заявил New York Post со ссылкой на источник.
Подобная трактовка своего детства со стороны Гарри звучит не впервые. В 2017 году он также говорил о своей напряженной борьбе после смерти принцессы Дианы и о своей эмоциональной нестабильности.
«Я могу с уверенностью сказать, что потеря мамы в возрасте 12 лет и последующий отказ от всех эмоций в течение последних 20 лет, оказали довольно серьезное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу», - признавался принц.
По его словам, он был очень близок к полному срыву, особенно, когда со всех сторон на меня сыпались ложь и обманы», - говорил он в интервью британскому изданию The Telegraph.
Тогда, заявил Гарри, больше всего ему помог брат Уильям.