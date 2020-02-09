Завтра концерт, а сегодня блистатльная Нино Катамадзе гуляет по Таллинну

«Это не ты в музыке – это музыка в тебе», - говорит о себе Нино Катамадзе. В Эстонию певица всегда приезжает с удовольствием, и наша публика принимает Нино очень тепло.

Трудно определить стиль Нино Катамадзе. Каждая песня - это мини-спектакль, главные герои которого: музыка, голос и завораживающая импровизация. Нино импровизирует неуловимо и очень по-своему. Фактура ее пения уникальна. Поэтому каждый концерт становится праздником для преданных поклонников и настоящим откровением для новых слушателей. Нино буквально живет созданием новых музыкальных тем, деля эту радость на сцене с своими музыкантами.