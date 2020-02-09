ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО ⟩ Смотри, кто искал настоящую жемчужину в устрицах на дне рождения ресторана Kitchen Rõõm

Еда должна радовать. Это бесспорно. По мнению собравшихся 6 февраля в «Кухне радости», гастрономическое наслаждение можно получить только здесь. Мужчины считают, что в меню Kitchen Rõõm всегда настоящая мужская еда - супы, аппетитные мясные блюда, женщины находят для себя и морепродукты, и низкокалорийные салаты, дети любят приходить по воскресеньям на специальные кулинарные мастер-классы, мне же очень понравилась нежнейшая сельдь матье и домашнее мороженое. Но все единодушно отмечают потрясающую дружелюбную и уютную, почти семейную атмосферу в ресторане. Наверное, в этом и есть успех Kitchen Rõõm.