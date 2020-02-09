ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО ⟩ Смотри, кто искал настоящую жемчужину в устрицах на дне рождения ресторана Kitchen Rõõm

Любимый многими ресторан Kitchen Rõõm («Кухня радости») отметил трехлетие. На день рождения пришли самые преданные гости, те, кто обожает здесь завтракать, обедать, ужинать, отмечать семейные праздники и встречаться с деловыми партнерами под водочку с икорочкой.
Еда должна радовать. Это бесспорно. По мнению собравшихся 6 февраля в «Кухне радости», гастрономическое наслаждение можно получить только здесь. Мужчины считают, что в меню Kitchen Rõõm всегда настоящая мужская еда - супы, аппетитные мясные блюда, женщины находят для себя и морепродукты, и низкокалорийные салаты, дети любят приходить по воскресеньям на специальные кулинарные мастер-классы, мне же очень понравилась нежнейшая сельдь матье и домашнее мороженое. Но все единодушно отмечают потрясающую дружелюбную и уютную, почти семейную атмосферу в ресторане. Наверное, в этом и есть успех Kitchen Rõõm.
На праздничном ужине было весело и уютно. Конкурсы, крутые призы, подарочные карты, в обязательном порядке устрицы, в одной из которых была спрятана жемчужина, шампанское, заводные танцы от диджея Петра Петросяна.Из викторины, которую провела талантливая и обворожительная ведущая Ксения Кац, мы все узнали интересные факты о ресторане. Например, самое большое количество людей Kitchen Rõõm накормил 1 сентября 2018 года - тогда испекли 2 000 булочек для гостей; 300 человек как-то обслуживал ресторан одновременно; самое популярное вино - рислинг, выпито уже 3 600 бутылок; более 320 детей посетили мастер-классы по приготовлению различных блюд.
Словом, радуемся жизни на «Кухне радости»!