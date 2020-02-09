Анна Седокова сделала важное заявление

Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком. Певица написала об этом под комментарием одной из подписчиц, которая спросила ее про грядущее пополнение в семействе. Экс-солистка «ВИА ГРЫ» лаконично ответила «да», умолчав об остальных подробностях, пишет «Стархит».

Поклонники уже давно подозревают Анну в беременности, еще осенью они стали замечать заметно округлившиеся формы сексуальной звезды, но тогда Седокова все перевела в шутку, сообщив, что просто «переела картошечки». Пока непонятна и реакция ее нового возлюбленного — баскетболиста Яниса Тиммы — с которым она встречается с лета 2019 года. Судя по всему, их отношения сейчас идеальны: спортсмен проводит время с ее детьми, вместе они занимаются строительством квартиры в Москве, а накануне они взяли собаку породы американский булли, которую им специально доставили из Америки. Малыша назвали красивым именем Мамба.

Седокова подтвердила беременность

Отметим, что для Анны это будет уже четвертый ребенок. Первую дочь Алину она родила футболисту Валентину Белькевичу, вторая Моника появилась от отношений с бизнесменом Максимом Чернявским, а отцом третьего сына Гектора стал Артем Комаров. Многие хейтеры любят уколоть артистку тем, что она рожает от богатых мужчин, а затем уходит от них — но Седокова парирует, что каждого избранника она сильно любила и хотела от него ребенка.

У Яниса Тиммы есть сын от предыдущего брака с Саной, с которой он прожил несколько лет. Женщина родила ему сына, но вскоре после появления на свет первенца спортсмен закрутил роман с сексапильной певицей, и решил уйти от супруги.

«Я бы никогда не сказала что-то публично, если бы эта ситуация не давила на меня. Я всего лишь человек со своими эмоциями, женщина, чье сердце разбито, мать, у которой есть маленький ребенок», — сообщила Сана в социальных сетях.

Анна и Янис взяли собаку из Америки