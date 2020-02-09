Нумерологический код вашего имени: как высчитать и расшифровать

Управлять своей судьбой помогают нам не случайности, не числа, а сила разума и подсознания. Всё, что нас окружает, рождается сначала в голове, а только потом претворяется в жизнь. Каким бы ни был код вашего имени, он не является счастливым билетом для негативного человека без веры в себя.

Нумерологические расчеты по имени

Каждая буква имеет свой порядковый номер. «А»-1, «Б»-2, «В»-3, «Г»-4, «Д»-5, «Е»-6, «Ё»-7, «Ж»-8, «З»- 9, «И»-10, «Й»-11, «К»-12, «Л»-13, «М»-14, «Н»-15, «О»-16, «П»-17, «Р»-18, «С»-19, «Т»-20, «У»-21, «Ф»-22, «Х»-23, «Ц»-24, «Ч»-25, «Ш»-26, «Щ»-27, «Ъ»-28, «Ы»-29, «Ь»-30, «Э»-31, «Ю»-32, «Я»-33.

Для примера возьмем имя Кирилл. Сложим все числа, соответствующие буквам, вместе: 12+10+18+10+13+13=76. Складываем цифры в полученном числе еще раз и повторяем процедуру до тех пор, пока не получится число из отрезка от 1 до 9: 7+6=13, 1+3=4. Получается, что код такого имени равняется 4. Осталось только расшифровать его.

Расшифровка кода имени

Единица. Имена, которым соответствует Единица, обладают достаточно гармоничной и сильной энергией. Такие люди не подвержены резким перепадам настроения, но зато могут сами легко выводить окружающих на нужные им эмоции. Происходит это в большинстве случае неосознанно. Люди с данным кодом имени имеют много друзей, редко теряют мотивацию и самообладание в трудных ситуациях.

Двойка. Это очень эмоциональные люди, которые в трудных ситуациях проявляют открытую агрессию, негодование, грусть. Они плохо скрывают эмоции, поэтому по ним сразу можно прочитать настроение. Но зато это честные люди. Их энергетика несет в себе еще одно таинственное свойство: рядом с людьми числа 2 окружающие чувствуют себя особенными.

Тройка. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что люди с таким кодом имени обладают мощнейшей энергетикой, которая дарит им удачу практически во всех сферах жизни. Единственное, что от них требуется для обретения счастья, — вера в себя и созидательное мышление. Оптимистичный настрой и добрые мысли делают этих людей по-настоящему успешными.

Четверка. Число 4 описывает энергетику человека как крайне уравновешенную, спокойную и созидательную. Это рассудительные люди с большим потенциалом в творчестве и в бизнесе. Они обладают крепким здоровьем, а также высоким уровнем защиты от токсичных личностей, энергетических вампиров, сглазов и порчи.

Пятерка. Все, кто обладают таким кодом имени, очень надежны. Эти люди лишены ревности, не таят долгих обид на близких, друзей и вторую половинку. Из главных талантов стоит выделить сильную интуицию и способность чувствовать, когда им говорят неправду. Это очень мудрые люди, у которых в любой жизненной ситуации есть большие шансы на успех.

Шестерка. Число 6 наделяет человека способностью заглядывать в будущее, давать важные прогнозы и предостережения. Вселенная всегда на их стороне, поэтому они часто добиваются успеха в новых делах с первого раза. В любви с ними царит взаимопонимание и умиротворение. Также у них невероятная тяга к новым знаниям, отличная память и отличный творческий потенциал.

Семерка. Такой код имени указывает на гибкость характера, умение находить компромиссы, стремление к стабильности. Эксперты в области биоэнергетики считают, что люди с данным кодом имени меньше других подвержены отрицательному влиянию звезд и планет, а также склонны к самоанализу, который, правда, нередко переходит позитивные границы, превращаясь в самокопания и самобичевание.

Восьмерка. Число 8 — самое материальное число из всех. Имя с таким кодом судьбы указывает на то, что человеку может везти в деньгах чаще, чем другим. У таких людей долго работают электроприборы, любая техника. Они редко теряют деньги без причины, а также могут демонстрировать невероятную физическую выносливость. Порой бывают достаточно импульсивными.