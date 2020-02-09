Гороскоп на 9 февраля: Ракам повезет в амурных делах, а Девы столкнутся с финансовыми проблемами

Овен: ищите компромиссы, не провоцируйте близких на скандалы. Показывайте свою любовь и уважение.

Телец: не рискуйте и не бойтесь заниматься любимыми делами. Можно заняться поиском увлечений.

Близнецы: оставайтесь всегда уверенными в себе. Наденьте что-нибудь яркое и привлекательное, советует dailyhoro.ru.

Рак: сфокусируйтесь на работе и не обращайте внимания на критику окружающих.

Лев: в этот день лучше помочь близким людям с решением их личных проблем.

Дева: думайте о чем-то позитивном и не забывайте отдыхать.

Весы: наслаждайтесь происходящим вокруг и не меняйте планов на день.

Скорпион: не таите обид, старайтесь бороться с ревностью и не забывайте расслабляться.

Стрелец: каждое важное дело лучше доводить до конца и не откладывать на потом.

Козерог: нужно больше общаться и не бояться новых знакомств.

Водолей: будьте отзывчивыми, внимательными. Особенно ко второй половинке.