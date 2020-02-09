Вс, 9.02.2020
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Гороскоп на 9 февраля: Ракам повезет в амурных делах, а Девы столкнутся с финансовыми проблемами

Кексики. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня - полная Луна и Суперлуние! В свой 16 лунный день Луна в знаке Зодиака Лев, что благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. Тем не менее, стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами.

В воскресенье все находится в равновесии. Если вы чувствуете переизбыток сил, лучше всего его направить в творческое русло или на физическую нагрузку. Иначе энергия может найти выход в необдуманных, агрессивных поступках и действиях.

Овен: ищите компромиссы, не провоцируйте близких на скандалы. Показывайте свою любовь и уважение.

Телец: не рискуйте и не бойтесь заниматься любимыми делами. Можно заняться поиском увлечений.

Близнецы: оставайтесь всегда уверенными в себе. Наденьте что-нибудь яркое и привлекательное, советует dailyhoro.ru. 

Рак: сфокусируйтесь на работе и не обращайте внимания на критику окружающих.

Лев: в этот день лучше помочь близким людям с решением их личных проблем. 

Дева: думайте о чем-то позитивном и не забывайте отдыхать.

Весы: наслаждайтесь происходящим вокруг и не меняйте планов на день.

Скорпион: не таите обид, старайтесь бороться  с ревностью и не забывайте расслабляться.

Стрелец: каждое важное дело лучше доводить до конца и не откладывать на потом.

Козерог: нужно больше общаться и не бояться новых знакомств. 

Водолей: будьте отзывчивыми, внимательными. Особенно ко второй половинке.

Рыбы: обязательно стоит записывать новые идеи и давать волю креативному мышлению.

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