Гороскоп на 9 февраля: Ракам повезет в амурных делах, а Девы столкнутся с финансовыми проблемами

В воскресенье все находится в равновесии. Если вы чувствуете переизбыток сил, лучше всего его направить в творческое русло или на физическую нагрузку. Иначе энергия может найти выход в необдуманных, агрессивных поступках и действиях.
Овен: ищите компромиссы, не провоцируйте близких на скандалы. Показывайте свою любовь и уважение.
Телец: не рискуйте и не бойтесь заниматься любимыми делами. Можно заняться поиском увлечений.
Близнецы: оставайтесь всегда уверенными в себе. Наденьте что-нибудь яркое и привлекательное, советует dailyhoro.ru.
Рак: сфокусируйтесь на работе и не обращайте внимания на критику окружающих.
Лев: в этот день лучше помочь близким людям с решением их личных проблем.
Весы: наслаждайтесь происходящим вокруг и не меняйте планов на день.
Скорпион: не таите обид, старайтесь бороться с ревностью и не забывайте расслабляться.
Стрелец: каждое важное дело лучше доводить до конца и не откладывать на потом.
Козерог: нужно больше общаться и не бояться новых знакомств.
Водолей: будьте отзывчивыми, внимательными. Особенно ко второй половинке.
Рыбы: обязательно стоит записывать новые идеи и давать волю креативному мышлению.