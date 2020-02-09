Суперлуние 9 февраля 2020 года: как полная Луна исполняет желания

Февральское небо открывает нам панораму огромного противостояния. Суперлуние, которое произойдет под эгидой Льва, предвещает серьезные события на Земле. Усилятся противоречия, ожесточится конкуренция, обман станет более ценной валютой, чем честность, ошибки будут приносить победу, а завеса иллюзий не позволит многим видеть реальную картину происходящего. Особенно сильно влияние полнолуния отразится на событиях крупного масштаба, но вместе с тем астрологи уверены: в частной жизни каждого отдельного человека можно ждать чудес, главное — знать как полная Луна исполняет желания.

Астрологи о Суперлунии 9 февраля 2020 года

Суперлуной астрологи называют особое состояние Луны. Когда лунная орбита подходит максимально близко к Земле, Луна на небосклоне кажется больше и светит значительно ярче, чем в любое другое время. Это очень красивое, но опасное с энергетической точки зрения зрелище в 2020 году мы будем наблюдать 9 февраля. Опасным оно будет потому, что полная Луна в это время будет в знаке Льва. Стихия Огня вселит в нас непреодолимое желание добиваться своего любыми доступными способами, что усилит конкуренцию, агрессию и гнев.

Астрологический смысл данного явления достаточно прост. Если Луна к нам ближе, следовательно, и ее влияние на человечество и на каждого из нас в отдельности еще более мощное. В периоды Суперлуния полная фаза обретает колоссальную силу. В такие дни могут происходить различные катаклизмы и необычные события, приходить подсказки и озарения, исполняться желания и меняться судьбы.

Техники исполнения желаемого в Полнолуние

1. Самогипноз в Полнолуние. Данная техника удобна тем, что не требует много времени: не нужно ждать полуночи, подгадывать определенное время, требуется лишь полная фаза Луны (9 февраля она наступит в 10:35 по московскому времени) и ваше желание.

Выпишите на листе бумаги все, о чем вы мечтаете. Для наглядности можно собрать картинки из журналов, вырезки из газет, распечатанные фотографии и создать небольшой коллаж. Данный метод напоминает технику создания карты желаний. Мы уже рассказывали, как составлять карту желаний на 2020 год: подчеркнем, что если у вас уже такая есть, вы можете использовать ее.

Сфокусируйтесь на своих мечтах. Очень важно испытать искреннюю веру в то, что все будет именно так, как вы мечтаете. Только в этом случае удастся наполнить коллаж или карту желаний достаточным количеством энергии, чтобы желаемое воплотилось в реальность.

2. Позитивные установки для Суперлуния. Это один из самых простых методов, который требует лишь одного — приготовить от 3 до 5 емких фраз, которые четко и точно характеризуют ваше намерение. Проговорите их в ночь Суперлуния с 9 по 10 февраля. Добрым знаком будет, если в этот момент вы увидите на небе полную Луну.

Составляя аффирмации, не забывайте пользоваться психологией позитивного мышления. Не сомневайтесь в себе и своих словах, формулируйте желания в настоящем времени, будто они уже исполнились и, конечно, избегайте негативных формулировок и частицы «не». Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не гнаться за несбыточными мечтами, а начать с малого — с желаний, пути реализаций которых вы представляете. Тогда ваши аффирмации обязательно станут рабочими и помогут вам изменить свою судьбу.

3. Ритуал исполнения желания 9 февраля. Загадывать желание лучше всего в полночь или хотя бы после захода солнца. В течение дня до этого момента мысленно фокусируйтесь на желаемом. Объясните себе, что вам это действительно необходимо. Когда Луна появится на небе, посмотрите на нее и произнесите свое желание. Это нужно для того, чтобы между вами и Луной произошел энергетический обмен.