Раскрыты неожиданные последствия приема виагры

В публикации сообщается о 17 мужчинах 38-57 лет, которые в ближайшие 48 часов до обращения к врачу приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Ранее пациенты не использовали силденафил, который приняли без рецепта, и не имели глазных патологий.

Диагностические тесты обнаружили, что в девяти случаях у обратившихся наблюдалась светобоязнь, в 13 — нарушение цветового восприятия, в девяти — нарушение остроты зрения, в трех — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность, в восьми — аномально расширенные зрачки. Нарушения зрения прошли в течение 21 суток с момента принятия силденафила. В журнальной публикации отмечается, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к препарату, обусловленную особенностями обмена веществ, потому им следует начинать прием виагры с умеренной дозы.