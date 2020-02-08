«Номерочек упал в горшочек»: театральный конфуз «Уральских пельменей» стал хитом в Сети

Сценка начинается с уставшего от ожидания последнего посетителя театра гардеробщика в исполнении Брекоткина. Он возмущается из-за того, что уже 40 минут не может уйти из-за зазевавшегося гостя.

Через некоторое время на сцене появляется сам гость - Роман Постовалов, который исполняет роль уже полюбившегося зрителям шепелявого персонажа-интеллигента в круглых очках.

После некоторого отвлечения внимания от сути ситуации, Постовалов переходит к делу и заявляет, что не может дать гардеробщику номерок, пишет Topnews.

«Произошла форс-мажорная ситуация. Номерочек, скажем так, упал в горшочек», - заявляет он.

За это гардеробщик требует от посетителя штраф 500 рублей (7 евро).

«Ну, подождите. Я же его не потерял. Мы оба знаем, где он! Он даже фактически не покинет территорию театра. По крайней мере, до завтра. Я, кстати, там гидравлические процессы не стал запускать. Можем сходить, посмотреть. Он там лежит ровнехонько, циферками кверху», - говорит посетитель.

В итоге он соглашается платить штраф, но говорит, что деньги у него в курточке. Гардеробщик соглашается предоставить карманы куртки, но из своих рук, однако Постовалов умудряется надеть на себя верхнюю одежду.

В этот момент в гардеробе появляется актриса театра - Ксения Корнева - с цветами. Мужчины осыпают ее комплиментами, а она требует освободить гостя «из плена». В конце концов парочка с цветами уходит из театра, а Брекоткин, надевая резиновую перчатку, угрожает вслух ушедшему посетителю на случай, если тот придет завтра по контрамарке актрисы. «Я завтра без курточки приду!» - радостно кричит уходя Постовалов.