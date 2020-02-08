Сб, 8.02.2020
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Одна из самых популярных порнозвезд в мире отдохнула в Риге

Джиа Лисса

ФОТО: https://www.instagram.com/jialissaonly/?hl=en

Одна из самых популярных порноактрис в мире Джиа Лисса (наст. имя -  Юлия Чиркова) опубликовала на своей Instagram-странице фото и видео из рижского кафе. 

Джиа рассказала в Stories, что ее планы изменились. Она сейчас оказалась в Риге. На видео девушка представила свою подругу рижанку - Диану. Порноактриса отметила, что рада этой встрече.

ФОТО: https://www.instagram.com/jialissaonly/

За столиком вместе с девушками находилась также эпатажный рижский блогер Яна Брук

"А это рижская звезда", - сказала Джиа, показав Яну в кадре. 

ФОТО: https://www.instagram.com/jialissaonly/

Джиа Лисса начала свою порнокарьеру в 21 год. В многочисленных интервью она неоднократно рассказывала, что пришла в эту индустрию сама. Девушка несколько раз подчеркивала, что ей нравится то, что она делает и она получает огромное удовольствие. Актриса фильмов для взрослых неоднократно получала награды. В 2020 году Джиа получила награду, которую неофициально называют "Порнооскаром" -  AVN Awards за сцену из фильма Blacked Raw V15 с участием Эллы Хьюз и Джейсона Лава в категории "Лучшая сцена группового секса в иностранном фильме".

В общей сложности, по данным IAFD на август 2019 года, девушка снялась в более чем 30 порнофильмах. 

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