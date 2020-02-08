Одна из самых популярных порнозвезд в мире отдохнула в Риге

Джиа рассказала в Stories, что ее планы изменились. Она сейчас оказалась в Риге. На видео девушка представила свою подругу рижанку - Диану. Порноактриса отметила, что рада этой встрече.

Джиа Лисса начала свою порнокарьеру в 21 год. В многочисленных интервью она неоднократно рассказывала, что пришла в эту индустрию сама. Девушка несколько раз подчеркивала, что ей нравится то, что она делает и она получает огромное удовольствие. Актриса фильмов для взрослых неоднократно получала награды. В 2020 году Джиа получила награду, которую неофициально называют "Порнооскаром" - AVN Awards за сцену из фильма Blacked Raw V15 с участием Эллы Хьюз и Джейсона Лава в категории "Лучшая сцена группового секса в иностранном фильме".