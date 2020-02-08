Поклонники поздравляют Ольгу Серябкину с замужеством

34-летняя Ольга Серябкина любит интриговать поклонников эпатажными снимками. Артистка часто показывает себя в довольно откровенных нарядах, что, безусловно, привлекает большой интерес со стороны подписчиков. Правда, на этот раз внимание фанатов завоевали не обнаженные части тела певицы, а украшение на ее безымянном пальце.

На фото, которое Серябкина приурочила к выпуску новой песни «Что же ты наделал», внимательная публика заметила, что на ее правой руке красуется золотое кольцо, очень похожее на обручальное. «Замужем что ли?»; «Ольга, это у вас обручальное кольцо? Поздравляю!»; «Неужели недавно была свадьба?» — написали под снимком подписчики исполнительницы.

Сама Ольга хранит молчание относительно ситуации. Лишь недавно певица призналась, что долгое время встречается с одним человеком, имя которого называть не стала. Поклонники предполагают, что тайный возлюбленный мог стать мужем Серябкиной.