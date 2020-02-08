Поклонники поздравляют Ольгу Серябкину с замужеством

Певица предпочитает держать личную жизнь в секрете, она редко говорит о близких отношениях и не комментирует слухи о романах. Однако вчера Серябкина опубликовала неоднозначную фотографию, которая спровоцировала в Сети слухи о ее тайной свадьбе, пишет Стархит.
34-летняя Ольга Серябкина любит интриговать поклонников эпатажными снимками. Артистка часто показывает себя в довольно откровенных нарядах, что, безусловно, привлекает большой интерес со стороны подписчиков. Правда, на этот раз внимание фанатов завоевали не обнаженные части тела певицы, а украшение на ее безымянном пальце.
На фото, которое Серябкина приурочила к выпуску новой песни «Что же ты наделал», внимательная публика заметила, что на ее правой руке красуется золотое кольцо, очень похожее на обручальное. «Замужем что ли?»; «Ольга, это у вас обручальное кольцо? Поздравляю!»; «Неужели недавно была свадьба?» — написали под снимком подписчики исполнительницы.
Сама Ольга хранит молчание относительно ситуации. Лишь недавно певица призналась, что долгое время встречается с одним человеком, имя которого называть не стала. Поклонники предполагают, что тайный возлюбленный мог стать мужем Серябкиной.
Напомним, что коснуться темы личной жизни артистке пришлось после громкого скандала, развернувшегося вокруг сплетен о ее романе с продюсером Максимом Фадеевым, который долгое время курировал певческую карьеру девушки. Тогда некоторые артисты лейбла MALFA, недавно распущенного Фадеевым, заявляли, будто Максим и Ольга состоят в близких отношениях, которые плохо влияли на успехи в карьере других исполнителей.