«Такая горячая»: Рудова в сексуальном образе суперзлодейки взбудоражила фанатов

Российская актриса Наталья Рудова взбудоражила фанатов снимком в откровенном наряде. Фотографию звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» разместила на своей странице в Instagram, .
Знаменитость предстала в кадре в образе суперзлодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Дополнили образ яркий макияж и разноцветные волосы.
Всем крутой пятницы!!! Оторвитесь как следует! Я вот болею, поэтому у меня сериальчик. А у вас какие планы? Люди еще тусят в клубах, мне кажется, я уже год не была?
— подписала пост актриса.
Хейтеры обратили внимание на недостатки фигуры знаменитости. Звезда на язвительный комментарий ответила с сарказмом.
Талии нет,
— заметила одна из подписчиц.
Да ладно?! Бедная, не повезло тебе!
— иронично написала артистка.
Большинство поклонников отметили яркий образ звезды и ее сексуальность. Также фанаты усмотрели в Наталье сходство с певицей Верой Брежневой.
Очень красивая, как всегда;
Наталья, вы огонь;
Такая горячая;
Шикарнейшая девушка!
Такая красавица не должна болеть!
На Веру Брежневу здесь похожа,
— написали фолловеры.