Сб, 8.02.2020
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«Такая горячая»: Рудова в сексуальном образе суперзлодейки взбудоражила фанатов

Наталья Рудова

ФОТО: Instagram

Российская актриса Наталья Рудова взбудоражила фанатов снимком в откровенном наряде. Фотографию звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» разместила на своей странице в Instagram, .

Знаменитость предстала в кадре в образе суперзлодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Дополнили образ яркий макияж и разноцветные волосы.

Всем крутой пятницы!!! Оторвитесь как следует! Я вот болею, поэтому у меня сериальчик. А у вас какие планы? Люди еще тусят в клубах, мне кажется, я уже год не была?

— подписала пост актриса.

Хейтеры обратили внимание на недостатки фигуры знаменитости. Звезда на язвительный комментарий ответила с сарказмом.

Талии нет,

— заметила одна из подписчиц.

Да ладно?! Бедная, не повезло тебе!

— иронично написала артистка.

Большинство поклонников отметили яркий образ звезды и ее сексуальность. Также фанаты усмотрели в Наталье сходство с певицей Верой Брежневой.

Очень красивая, как всегда;

Наталья, вы огонь;

Такая горячая;

Шикарнейшая девушка!

Такая красавица не должна болеть!

На Веру Брежневу здесь похожа,

— написали фолловеры.

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