Сб, 8.02.2020
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Limon в Нарве: как местные жители относятся к мату и другим пошлостям в кино и что думают о новом фильме «Хищные Птицы»

В пятницу вечером после премьерного кинопоказа фильма «Хищные птицы» в Нарве Эдгар Гергель пообщался с изумленной публикой и узнал их мнение о фильме.

Какое слово всем запомнилось больше всего? Как нарвитяне относятся к слову ж*па в фильмах и почему героиня фильма Харли Квинн растопила сердца многих.

После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

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