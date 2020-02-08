Стало известно, почему Памела Андерсон бросила мужа через 12 дней после свадьбы

Как сообщает Page Six, Андерсон согласилась выйти за своего давнего ухажера после своей поездки в Индию, где зарядилась любовью, вскружившей ей голову. Но вскоре она осознала, что Питерс вовсе не такой добрый и милый.

US Weekly со ссылкой на источники пишет, что и 74-летний жених осознал, что слишком стар для таких отношений. Более того, именно он стал инициатором расставания, написав своей невесте СМС. Это стало последней каплей для Памелы, которая теперь жалеет о потраченных на Питерса двух неделях своей жизни.