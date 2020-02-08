Стало известно, почему Памела Андерсон бросила мужа через 12 дней после свадьбы

Пятый брак 52-летней Памелы Андерсон претендует на рекорд скоротечности: всего 12 дней хватило Пэм, чтобы окончательно понять, что она совершила ошибку, выйдя за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, пишет Супер.
Как сообщает Page Six, Андерсон согласилась выйти за своего давнего ухажера после своей поездки в Индию, где зарядилась любовью, вскружившей ей голову. Но вскоре она осознала, что Питерс вовсе не такой добрый и милый.
US Weekly со ссылкой на источники пишет, что и 74-летний жених осознал, что слишком стар для таких отношений. Более того, именно он стал инициатором расставания, написав своей невесте СМС. Это стало последней каплей для Памелы, которая теперь жалеет о потраченных на Питерса двух неделях своей жизни.