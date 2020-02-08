Российская певица исполнит песню из «Холодного сердца» на церемонии вручения «Оскар»

Спешим поделиться с вами потрясающей новостью — в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney "Холодное сердце — 2", представит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран — Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия),

Анимационный фильм вышел в ноябре прошлого года. Кинолента стала продолжением картины 2013 года. Спустя несколько лет после событий первого фильма Эльза, её сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в путешествие на север, где им предстоит открыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.