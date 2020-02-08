Российская певица исполнит песню из «Холодного сердца» на церемонии вручения «Оскар»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", исполнит песню Into the Unknown вместе с артистками из других стран на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-служба компании Disney.
Спешим поделиться с вами потрясающей новостью — в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney "Холодное сердце — 2", представит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран — Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия),
— отметили в пресс-службе.
Анимационный фильм вышел в ноябре прошлого года. Кинолента стала продолжением картины 2013 года. Спустя несколько лет после событий первого фильма Эльза, её сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в путешествие на север, где им предстоит открыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.
Мультфильм "Холодное сердце — 2" стал самым кассовым за всю историю кинематографа. Картина сумела собрать в прокате $1,325 миллиарда. Любопытно, но за всю историю это стал лишь шестой мультфильм, которому удалось преодолеть отметку в миллиард долларов кассовых сборов. А композиция Into the Unknown, которую исполнит Анна Бутурлина, номинирована на "Оскар" как лучшая песня.