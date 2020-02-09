Почему нельзя пить горячий чай, и чем пакетики лучше заварки

Плохие новости для тех, кто предпочитает отогреваться обжигающим напитком.
Без него невозможно представить себе осень и зиму. В каждом термосе, в каждой квартире — он. Горячий чай. Однако напиток. Wday.ru объясняет чем.
1. Температура
Как выяснили иранские ученые в 2008 году, чай не должен быть обжигающе горячим. Дело в том, что регулярное питье таких напитков крайне скверно действует на пищевод: они обжигают слизистую, возникают микротравмы и микровоспаления. В итоге это ведет к повышенному риску рака пищевода. Чтобы избежать такой напасти, нужно пить чай не горячее 65 градусов. То есть нужно заварить, разлить и дать напитку постоять минимум четыре-пять минут, чтобы он остыл до комфортной температуры.
Справедливости ради отметим, что плохо влияет на пищевод любой горячий напиток, не только чай. Но именно его мы пьем чаще и регулярнее всего.
2. Заварка против пакетиков
Принято считать, что листовой чай вкуснее, полезнее и качественнее пакетированного. Мы не будем с этим спорить. Однако в некоторых случаях листовой чай может быть опасен. В 2013 году американские ученые исследовали 30 видов чая, и оказалось, что во всех них содержится большое количество свинца. Еще порядка 75 процентов чая при заваривании щедро «делятся» с нами алюминием, причем чем дольше настаивать листья, тем выше содержание металла в напитке. Еще один способ — заваривать напиток не дольше трех минут. А еще лучше — покупать чай в пакетиках и заваривать их минуту, не больше.
3. Цена имеет значение
Британские ученые выяснили, что листовой чай нередко содержит довольно много фтора. В ограниченных количествах и наружно — в зубной пасте, например, — этот микроэлемент полезен. А вот внутрь и в больших дозах — вреден. Как оказалось, фтор в чай попадает из-за особенностей методов сборки. И в более дорогих сортах чая фтора меньше: выбирайте улун, дарджилинг, ассам. Ни в коем случае не пейте чай натощак и постарайтесь минимизировать время заваривания.
4. Больше — не лучше
Количество черного чая стоит ограничить четырьмя-пятью чашками в день. Причем отнюдь не пол-литровыми, а стандартными. Иначе придется иметь дело с побочными эффектами бодрящего напитка: тревожность, нервозность, головная боль, артитмия, звон в ушах и даже судороги. Если заметили изменение сердечного ритма, пульс разгоняется — отставьте недопитую чашку в сторонку.
5. Это не лекарство
По результатам многих исследований, чай способен на чудеса: защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым снижает риск многих видов онкологических заболеваний и даже болезни Паркинсона. Но все же это не лекарство, не панацея, а многие исследования проводили только в лабораторных условиях на подопытных крысах. А люди от них все-таки сильно отличаются.