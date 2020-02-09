Почему нельзя пить горячий чай, и чем пакетики лучше заварки

Без него невозможно представить себе осень и зиму. В каждом термосе, в каждой квартире — он. Горячий чай. Однако напиток. Wday.ru объясняет чем.

1. Температура

Как выяснили иранские ученые в 2008 году, чай не должен быть обжигающе горячим. Дело в том, что регулярное питье таких напитков крайне скверно действует на пищевод: они обжигают слизистую, возникают микротравмы и микровоспаления. В итоге это ведет к повышенному риску рака пищевода. Чтобы избежать такой напасти, нужно пить чай не горячее 65 градусов. То есть нужно заварить, разлить и дать напитку постоять минимум четыре-пять минут, чтобы он остыл до комфортной температуры.

Справедливости ради отметим, что плохо влияет на пищевод любой горячий напиток, не только чай. Но именно его мы пьем чаще и регулярнее всего.

2. Заварка против пакетиков

Принято считать, что листовой чай вкуснее, полезнее и качественнее пакетированного. Мы не будем с этим спорить. Однако в некоторых случаях листовой чай может быть опасен. В 2013 году американские ученые исследовали 30 видов чая, и оказалось, что во всех них содержится большое количество свинца. Еще порядка 75 процентов чая при заваривании щедро «делятся» с нами алюминием, причем чем дольше настаивать листья, тем выше содержание металла в напитке. Еще один способ — заваривать напиток не дольше трех минут. А еще лучше — покупать чай в пакетиках и заваривать их минуту, не больше.

3. Цена имеет значение

Британские ученые выяснили, что листовой чай нередко содержит довольно много фтора. В ограниченных количествах и наружно — в зубной пасте, например, — этот микроэлемент полезен. А вот внутрь и в больших дозах — вреден. Как оказалось, фтор в чай попадает из-за особенностей методов сборки. И в более дорогих сортах чая фтора меньше: выбирайте улун, дарджилинг, ассам. Ни в коем случае не пейте чай натощак и постарайтесь минимизировать время заваривания.

4. Больше — не лучше