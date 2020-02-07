Блогер Ида Галич впервые стала матерью

Интересно, что радостная весть появилась не в её звёздном аккаунте, а в блоге её отца — новоиспечённого деда, пишет Лайф.
29-летняя блогер Ида Галич родила первенца. Об этом сообщил в Instagram её отец, Василий Галич. Ида родила сына. Счастливые родители только начали получать поздравления от друзей и поклонников.
Поклонники творчества Иды Галич восприняли новость с восторгом. Под постом её отца — сотни комментариев с пожеланиями здоровья мамочке и малышу.
Чуть позже и сама Ида опубликовала на своей странице серию фото, под которой поделилась и именем сына:
Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!
Как признавалась в своём Instagram сама Ида, во время беременности она поправилась на 16 килограммов, однако чувствовала себя прекрасно за исключением повышенной утомляемости.
Животик огромный, но красивый,
— делилась она со своими подписчиками.
А буквально сутки назад в YouTube вышло её интервью Ксении Собчак, которая попыталась по форме живота определить пол будущего ребёнка Иды. Светская львица прокололась — родился мальчик, хотя она предсказывала девочку.
Ида Галич — популярный блогер, чьё число подписчиков в Instagram в 2019 году превысило 5,4 млн человек. Её конёк — короткие смешные видеозарисовки, посвящённые в основном взаимоотношениям между парнями и девушками. А недавно она запустила собственное шоу на YouTube "1/11", в котором звёзды отвечают на вопросы из школьной программы.