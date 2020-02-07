Блогер Ида Галич впервые стала матерью

29-летняя блогер Ида Галич родила первенца. Об этом сообщил в Instagram её отец, Василий Галич. Ида родила сына. Счастливые родители только начали получать поздравления от друзей и поклонников.

Поклонники творчества Иды Галич восприняли новость с восторгом. Под постом её отца — сотни комментариев с пожеланиями здоровья мамочке и малышу.

Чуть позже и сама Ида опубликовала на своей странице серию фото, под которой поделилась и именем сына:

Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!

Как признавалась в своём Instagram сама Ида, во время беременности она поправилась на 16 килограммов, однако чувствовала себя прекрасно за исключением повышенной утомляемости.

Животик огромный, но красивый,

— делилась она со своими подписчиками.

А буквально сутки назад в YouTube вышло её интервью Ксении Собчак, которая попыталась по форме живота определить пол будущего ребёнка Иды. Светская львица прокололась — родился мальчик, хотя она предсказывала девочку.