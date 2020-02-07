На дискотеке мужчина четыре раза просил включить «Седую ночь». В пятый раз ему отказали, и он вернулся с ружьем

В Белоруссии 45-летний мужчина пришел на дискотеку с ружьем после того, как диджей отказался в пятый раз ставить песню «Седая ночь», сообщается на сайте местного МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемый пришел в дом культуры в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить композицию «Седая ночь». Его просьбу исполнили четыре раза.

Однако мужчина попросил включить песню снова. Администрация посоветовала ему покинуть мероприятие. Мужчина ушел, но вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и стал угрожать заведующему.

«Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну последнего: парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону. В последующем у подозреваемого оружие отобрали и вызвали милиционеров», — рассказали в МВД.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.