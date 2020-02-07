Названы причины есть больше шоколада

В первую очередь отмечается, что шоколад за счет содержащихся в нем флавоноидов (антиоксидантов) помогает усваивать кислород.

Согласно исследованию Международного общества спортивного питания, флавоноиды увеличивают количество нитритов в организме, тем самым делая организм выносливее. Кроме того, шоколад с высоким содержанием какао богат витаминами и минералами, среди которых магний, железо, цинк, кальций. Издание отмечает, что немецкие ученые доказали пользу темного шоколада для кожи. По их данным, флавоноиды могут действовать как защита от вредного ультрафиолетового излучения, пишет iz.ru.

Также этот десерт повышает настроение, а согласно исследованию «Журнала психофармакологии» люди, которые едят шоколад, меньше нервничают.

По словам ученых из Университета Южной Австралии, шоколад способен и стимулировать работу мозга, в том числе улучшая память, концентрацию и способность решать трудные задачи.

Еще одно полезное свойство этой сладости — способность укреплять сердечно-сосудистую систему.

Согласно многим исследованиям, черный шоколад препятствует развитию заболеваний сердца. Например, исследование австралийского Университета Монаша в Мельбурне при участии двух тысяч человек показало, что ежедневная порция черного шоколада снижает риск сердечного приступа.