Названы причины есть больше шоколада

Шведское издание Expressen посоветовало читателям есть больше шоколада и перечислило восемь научных доказательств пользы этой сладости.
В первую очередь отмечается, что шоколад за счет содержащихся в нем флавоноидов (антиоксидантов) помогает усваивать кислород.
Также этот десерт повышает настроение, а согласно исследованию «Журнала психофармакологии» люди, которые едят шоколад, меньше нервничают.
По словам ученых из Университета Южной Австралии, шоколад способен и стимулировать работу мозга, в том числе улучшая память, концентрацию и способность решать трудные задачи.
Еще одно полезное свойство этой сладости — способность укреплять сердечно-сосудистую систему.
Согласно многим исследованиям, черный шоколад препятствует развитию заболеваний сердца. Например, исследование австралийского Университета Монаша в Мельбурне при участии двух тысяч человек показало, что ежедневная порция черного шоколада снижает риск сердечного приступа.
В то же время специалисты из Йельского университета обнаружили, что содержащиеся в шоколаде вещество теобромин положительно влияет на давление, поддерживая его в норме.