ЗА КУЛИСАМИ СТРИПТИЗА ⟩ Таллиннская стриптизерша откровенно рассказала о плюсах и минусах профессии

Лана Островская танцует стриптиз в таллиннском клубе Bardot. Она милая и обаятельная, дружелюбная и открытая, эрудированная и с прекрасным чувством юмора. Мы разговариваем с Ланой в клубе, скорее, болтаем за жизнь, и я то и дело сворачиваю голову в сторону сцены. Там стриптизерши показывают такие чудеса растяжки и эквилибра, что невольно завидуешь их умению управлять собственным телом. Красиво и очень эротично, завораживает!
Когда смотришь, как легко стриптизерша удерживает свое тело параллельно полу и изящно двигается на высоченных каблуках, кажется, что танцевать на пилоне просто. Конечно, это иллюзия. Но, как говорит Лана, научиться можно. И танцевать на 10-сантиметровой платформе и 20-сантиметровых стилетах тоже (кстати, туфли практически невесомы).
У кого-то получится лучше, если девочка гибкая и артистичная от природы, у кого-то хуже. Среди танцовщиц я вижу и довольно плотных, но тоже грациозно двигающихся. Разве стриптизерши не должны быть худышками? Оказывается, нет. И у танцовщицы любой комплекции есть свои поклонники. Между прочим, многие мужчины приходят в стриптиз-клуб выговориться. Видимо, дома не с кем. Так что порой стриптизершам приходится быть и психологинями - давать советы, одобрять, выслушивать о проблемах и переживаниях сильного слабого пола, дискутировать на разные темы.
Вообще искусство стриптиза известно с незапамятных времен. Танцы под музыку с раздеванием были популярны в Древней Индии, Риме, Египте и Греции. Но именно сегодня отмечается Международный день стриптиза. Почему? Вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж красотка-танцовщица Мона вдруг во время танца перед публикой сбросила с себя всю одежду. Зрители онемели от восторга. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции, правда, не приведшие к революции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза. К этому дню мы и приурочили интервью со стритизершей Ланой Островской.
- Как ты начала танцевать стриптиз?
- Танцевать стрип я начала 12 лет назад. На тот момент я получала второе образование в одном из московских вузов. До этого пару лет работала офисным работником, меняла компании, пытаясь найти лучшее место. Было тяжело, так как приходилось платить и за квартиру, и за учебу, да и просто хотелось хоть иногда сходить в кино, например.
В один прекрасный момент безденежье замучило настолько, что я начала обдумывать варианты, как заработать. Однажды, сидя на работе, я наткнулась на статью об одном из клубов Москвы. Это даже была не статья, а журналистское расследование. Автор попробовала один день поработать в роли танцовщицы. Так я узнала, что в этом стрип-клубе точно нет увольнений танцовщиц. Увольнение - это освобождение от смены и сопровождение гостя за пределы заведения. Мне это подходило, потому что ходить по «увалам» я не собиралась.
Так я решила рискнуть и отправилась на кастинг. Специального танцевального образования у меня нет, но двигаться я на тот момент умела - окончила эстрадно-джазовый колледж. Мне приходилось выступать на сцене: я пела и двигатлась вместе с группой подтанцовки. То есть я не была деревянной, хотя никаких трюков и приемов в стрипе, конечно же, не знала.
- Сколько лет уже танцуешь? Трудно было научиться? Говорят, что поначалу все тело в синяках?
- Танцую почти семь лет с перерывом в шесть с половиной лет. Научиться, наверное, все-таки несложно. Изначально у меня было три ознакомительные тренировки с хореографом. Мне объясняли, как ходить вокруг шеста, двигаться, как танцевать приватный танец. Потом - все, в бой. То есть основная учеба уже была на работе. Смотрела, как другие танцуют, постепенно набирая опыт, приобретала уверенность в себе, какие-то движения показывали девчонки. Ноги страдали, конечно, жутко, но я гордилась своими синяками, хотя это были именно сине-лиловые гематомы. Без этого никак. Потом тело привыкает, и никаких следов не остается. Если только что-то новое не разучиваешь. Но я не трюкачу. Так, есть в арсенале парочка уловок, но я больше на пластику упор делаю, на соблазнение в танце.
- Трудно было раздеться в первый раз?
- Нет, раздеваться мне было на удивление легко. Этого я не стеснялась. Больше всего меня трясло от стыда из-за того, что танцевать я все-таки не умею и смотрюсь коряво и нелепо. 50 граммов коньяка перед первым выходом на сцену почти решили проблему, но я какое-то время переживала из-за своего непрофессионализма. Хотя как раз в первую ночь неплохо поработала. Новичкам везет!
Из-за того, что я не выглядела на свой возраст, коллеги по цеху долго еще обсуждали меня, демонстративно шушукаясь и переглядываясь, удивлялись, зачем такую мелкую взяли. Это тоже добавляло дискомфорт и неуверенность в себе, с чем я успешно боролась. Ну, и гости нередко задавали вопрос: «А ты вообще легально здесь работаешь?» Хотя на тот момент мне было 24 года.
- Были моменты, когда хотелось все бросить?
- Когда такой момент настал, я бросила. Но не из-за того, что не получалось или устала, это был ультиматум молодого человека. Сейчас я, конечно, жалею, потому что любовь, как это бывает, прошла, а потраченное время, за которое я могла бы хорошо заработать, мне никто не вернул. Обстоятельства сложились так, что через шесть с половиной лет пришлось вернуться. Хотя я была уверена, что больше никогда и ни за что. Так бывает в нашем бизнесе.
- У вас есть мода на туфли, одежду, танец?
- Сложно сказать. Я же начинала достаточно давно, и в принципе все то, что носили тогда, актуально и сейчас. Зависит от клуба и дресс-кода в нем. В любом случае, это стриповские трусы, зачастую на застежках, иногда в стразах (кому как нравится), белье, сетки, чулки и профессиональная обувь, хотя есть сумасшедшие, которые работают в обычных туфлях на высоком каблуке. Там же подъем адский, да и вообще неудобно. Не представляю, как в них работать всю ночь.
В танце тоже каждая выражается по-своему. Кто-то трюкачит, кто-то ходит, кто-то работает в партере, соблазняя. Как показала практика, уровень дохода не зависит от твоего умения танцевать. Поэтому есть и те, кто не утруждается.
- Ты сама делаешь себе мейк и прическу?
- Сейчас да, сама. А когда работала в Москве, стилист был в обязаловку. Без прически и макияжа тебя просто не выпустят в зал. Поэтому волосы мне угробили в максимально короткие сроки. Четырех рабочих ночей в неделю на протяжении полугода оказалось достаточно. Сейчас с этим проще. Распустила гриву - королева.
- Как разучиваешь движения? Или они произвольные?
- Так же, как и раньше. Где-то что-то увидела и прошу показать, либо сама, если не сложно. Но сейчас редко добавляю какие-то новые элементы. Уже есть определенный стиль, основной набор трюков, которые разбавляешь «сексом». Единственное, не оставляю без внимания растяжку. Мужчины любят шпагаты.
- Какова высота каблука твоих туфель? Кажется, что стоять на них невозможно.
- Каблук 20 см. На профессиональном языке этот размер называется тройка. Поначалу сложно, а потом привыкаешь. Мои первые стрипы были единички, там платформа наверное сантиметра два всего, так я по стеночке ходила, шаталась. Боялась лишнего движения. А однажды встала на тройки, и теперь это самые удобные для меня туфли.
- На каблуках в обычной жизни ходишь?
- Редко. Только на выход. Раньше, когда не работала в стрипе, я не могла себе позволить выйти из дома не на шпильках, сейчас нет. Ноги устают адски, да и кеды гораздо удобнее, если весь день в бегах. На каблуках нужно все же себя нести, а не носиться по городу с высунутом языком.
- Сколько длится твой рабочий день? Есть другая работа?
- Обожаю этот вопрос про другую работу. Какая еще другая? У меня есть одна, и она меня обеспечивает. Я стриптизерша. Стандартная смена - семь-девять часов, зависит от клуба. Работаем, как правило, пять ночей в неделю, как обычные люди, только понятия утра и вечера у нас другие. Для меня утро зачастую начинается в два часа дня. Иногда раньше, если необходимо.
- Случаются ли конфликты с девочками-коллегами?
- Конечно. Но не часто. Везде, где я работаю, достаточно дружный коллектив, в этом плане повезло. Тем более в Bardot все свои девчонки, агентские, мы вообще редко что-то делим, всегда можем договориться между собой. Как-никак, в одной упряжке. Если что-то и случается, так это обычно последствия алкоголя. В гримерке поцапались немного, до конца смены не разговариваем друг с другом. На следующий день уже все хорошо. Мир. Чаще сценарий такой.
- Среди посетителей есть поклонники? Как они выражают свою симпатию?
- Есть, конечно. У каждой девочки есть постоянник (гость). В плане выражения симпатий... Тут кто на что способен. Дорогое шампанское покупают и вообще хорошо тратятся, когда приходят. Подарки, бывает, дарят. Очень часто букеты приносят. Хотя цветы получаем не только от постоянников, бывает, и случайные гости так выражают свою благодарность за вечер.
- Мужское внимание раздражает или вдохновляет? Гости часто предлагают секс?
- Хороший вопрос. Мужского внимания, благодаря этой работе, в избытке. Даже устаешь от него иногда. Ведь это происходит не только на работе, но и за ее пределами. Зачастую танцовщицы - яркие девчонки, ухоженные. Плюс, как я уже говорила, уверенность в себе появляется мощная. Иначе ведешь себя, хорошо одеваешься, безусловно, мужчины на это ведутся. Тут по настроению. И зависит от твоего личного отношения к конкретному человеку. Иногда бесят.
У других девчонок не знаю, наверное, так же. Особенно у тех, кто в этом бизнесе много лет. Секс предлагают каждый божий день. И за деньги, и по большой и чистой любви. На это давно не обращаем внимания. В гримерке обсудим, посмеемся и дальше работаем.
- Можешь назвать самые крупные чаевые?
- Да, случались в моей работе хорошие чаевые. Мне кажется, любая танцовщица этим может похвастаться. Просто я не люблю, чтобы мне завидовали. В любом случае, чаевые для нас - это уже круто. Ведь гость так оценивает проведенное с тобой время. Это приятно.
- Можно выйти замуж за богатого мужчину, работая танцовщицей?
- Можно, конечно. Но это, скорее, счастливое исключение.
- Сколько реально зарабатывают танцовщицы стриптиза в Таллинне?
- Заработок достойный, именно поэтому мы в этом бизнесе. Точную сумму, к сожалению, называть не могу, так как подписывала контракт о неразглашении заработной платы.
- Как стать хорошей танцовщицей?
- Чтобы хорошо танцевать, хорошо работать и зарабатывать, только один совет - учиться. Мне повезло, я работала и работаю по сей день с акулами стриптиза. Не все методы для меня приемлемы, но я переняла многое, и в плане работы очень изменилась. Быть твердой, уверенной в себе и считаться хоть с какими-то моральными ценностями. Кто бы что ни говорил, но в стриптизе есть место и дружбе, и честности. Либо просто мне так везет по жизни.
- Работаешь только в Таллинне или за границей тоже?
- Три с половиной года в Москве и примерно столько же в Таллинне и Хельсинки. Думаю с этого года расширять границы. Тем более наше агентство Dancers Club Agency готово предоставлять и другие площадки в ЕС, гарантируя легальность и безопасность.
- Минусы в твоей работе есть?
- Есть, как без этого. Хронический недосып, сбитый режим, алкоголь. Работа с людьми и так не самая легкая, а с мужчинами еще сложнее, мы все за годы работы почти психологами стали. И вы не поверите, - я бы тоже не поверила, если бы не работала в стриптизе - какими они редкостными хамами бывают. Так что после большого количества смен подряд даже разговаривать нет сил. Ни с кем. Один выходной обязательно провожу по образу инфузории, потому что нет ни сил, ни желания ни на что. Маршрут идеально прост: холодильник, кроватка. И так повторяешь, пока не почувствуешь, что немного восстановилась. Хотя здесь еще погода играет роль, весной и летом легче.
- Как с личной жизнью? Она есть?
- Что-то вроде того. Мы с ним сейчас находимся в разных странах, и, как оказалось, несмотря на сходство взглядов на жизнь, цели имеем абсолютно разные. Так что, как модно сейчас говорить, все сложно. Зачастую личная жизнь для танцовщиц - сложный вопрос. Здесь много подводных камней для построения здоровых отношений. Но кому-то удается.
- Чем планируешь заниматься после? Во сколько лет завязывают с танцами?
- Нет определенного возраста, когда завязывать со стриптизом. Поверьте мне, есть такие горячие штучки, которым хорошо за 45, но они фору дадут любой молоденькой. И в плане внешнего вида, и в плане работы. Что касается меня, то я временных рамок себе не ставлю. Есть определенные цели, которые хочу воплотить в жизнь, а там - посмотрим. Есть и задумки по моей дальнейшей деятельности.
- Продолжи: стриптиз для меня – это…
- Это свобода. Во всех смыслах. В финансовом, временном (все-таки по большей части мы сами себе хозяйки). Честно, я люблю свою работу. Она мне помогла поверить, что мечты сбываются, и это действительно так.
Стриптиз сегодня стал неотъемлемой частью массовой культуры, это не только искусство раздевания, но еще и спорт: танец на пилоне или pole dance развивается и как самостоятельное направление в спорте. И людей, находящихся под властью стереотипов о стриптизе, становится все меньше. Но: я спрашиваю свою молодую коллегу, отпустила бы она своего благоверного в стриптиз-клуб с друзьями? Только со мной - таков ответ.