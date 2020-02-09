ЗА КУЛИСАМИ СТРИПТИЗА ⟩ Таллиннская стриптизерша откровенно рассказала о плюсах и минусах профессии

- Сколько лет уже танцуешь? Трудно было научиться? Говорят, что поначалу все тело в синяках?

- Танцую почти семь лет с перерывом в шесть с половиной лет. Научиться, наверное, все-таки несложно. Изначально у меня было три ознакомительные тренировки с хореографом. Мне объясняли, как ходить вокруг шеста, двигаться, как танцевать приватный танец. Потом - все, в бой. То есть основная учеба уже была на работе. Смотрела, как другие танцуют, постепенно набирая опыт, приобретала уверенность в себе, какие-то движения показывали девчонки. Ноги страдали, конечно, жутко, но я гордилась своими синяками, хотя это были именно сине-лиловые гематомы. Без этого никак. Потом тело привыкает, и никаких следов не остается. Если только что-то новое не разучиваешь. Но я не трюкачу. Так, есть в арсенале парочка уловок, но я больше на пластику упор делаю, на соблазнение в танце.

- Трудно было раздеться в первый раз?

- Нет, раздеваться мне было на удивление легко. Этого я не стеснялась. Больше всего меня трясло от стыда из-за того, что танцевать я все-таки не умею и смотрюсь коряво и нелепо. 50 граммов коньяка перед первым выходом на сцену почти решили проблему, но я какое-то время переживала из-за своего непрофессионализма. Хотя как раз в первую ночь неплохо поработала. Новичкам везет!

Из-за того, что я не выглядела на свой возраст, коллеги по цеху долго еще обсуждали меня, демонстративно шушукаясь и переглядываясь, удивлялись, зачем такую мелкую взяли. Это тоже добавляло дискомфорт и неуверенность в себе, с чем я успешно боролась. Ну, и гости нередко задавали вопрос: «А ты вообще легально здесь работаешь?» Хотя на тот момент мне было 24 года.

- Были моменты, когда хотелось все бросить?

- Когда такой момент настал, я бросила. Но не из-за того, что не получалось или устала, это был ультиматум молодого человека. Сейчас я, конечно, жалею, потому что любовь, как это бывает, прошла, а потраченное время, за которое я могла бы хорошо заработать, мне никто не вернул. Обстоятельства сложились так, что через шесть с половиной лет пришлось вернуться. Хотя я была уверена, что больше никогда и ни за что. Так бывает в нашем бизнесе.

- У вас есть мода на туфли, одежду, танец?