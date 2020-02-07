Как правильно есть гранат, чтобы он принес максимальную пользу организму

Гранат относится к тем продуктам, которые долго хранятся, не портятся и в течение длительного времени не теряют своих полезных свойств. В гранате полезно все - и ягоды, и косточки, и перемычки.

Очень полезны белые перемычки, которые разделяют ягоды граната на отдельные секции. Если залить перегородки горячей водой и дать немного настояться, то получится отличное успокоительное средство для нервной системы.

Помогает этот настой и от бессонницы. Для длительного хранения перегородки можно высушить - их свойства сохраняются.

В зернах граната имеются вещества, которые останавливают воспалительные и инфекционные процессы.

В них в большом количестве содержатся витамины Е и F, которые способствуют общему омоложению, защищают организм от возрастных изменений. Зерна граната понижают холестерин, уменьшают вероятность образования бляшек.

Некоторые считают, что зерна граната могут способствовать воспалению аппендикса. Это не совсем верно. Если нет заболеваний кишечника, то в небольших количествах целые зерна граната не повредят, а принесут пользу. Они стимулируют работу кишечника, ускоряют выведение шлаков и остатков пищи.

Зерна слишком малы, чтобы задержаться в аппендиксе, в них содержатся противовоспалительные вещества, которые не дадут развиваться бактериям.

Чтобы получить наибольшую пользу зерна граната рекомендуется пережевывать. Тогда все питательные вещества хорошо впитываются и приносят максимальную пользу. Что касается аппендикса, то он, как и все органы человека, воспаляется под воздействием вирусов, бактерий и переохлаждения.

Очень полезен сок из ягод граната. Он содержит много различных микроэлементов, таких как калий, магний, йод, железо. Много в гранате витамина С, Р и группы В. Именно благодаря большому содержанию витамина С гранат считается лучшим спасением от цинги. В гранате большой процент содержания витамина В12, поэтому он полезен при анемии. Сок гранат повышает гемоглобин и уменьшает артериальное давление.

Его часто назначают в послеоперационный период для восстановления ослабленного здоровья. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, поэтому очень полезен пожилым людям.

Гранатовый сок обязательно нужно разбавлять водой, потому что он насыщен растительными кислотами и может раздражать желудок. Большую пользу принесут домашние кисели и морсы с добавлением в них свежего гранатового сока.