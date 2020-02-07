«Геликон-опера» представит спектакль «Мистер Георг Отс» в Таллинне

Спектакль пройдет в столичном концертном зале Alexela. Впервые постановка была представлена эстонской публике минувшим летом на острове Сааремаа. Затем этой премьерой театр «Геликон-опера» открыл свой сезон в Москве.

«Мистер Георг Отс» был тепло принят эстонской и российской публикой. Все выступления прошли при аншлагах, заслужив признание зрителей и публики. По словам руководителя Eesti Kontsert Керту Орро, приезд «Геликон-оперы» в Таллинн с постановкой «Мистер Георг Отс» станет настоящим подарком для поклонников творчества великого певца.

Мы хорошо помним, как минувшим летом зрители в едином порыве вместе с артистами пели песни Георга Отса. Полагаю, что такие трогательные моменты и позволяют не забывать легенду,

– сказала Орро.

Дмитрий Бертман апробировал новый жанр. Известный московский театральный критик Екатерина Кретова назвала его так: «оперный джукбокс-байопик». Это мультижанровый спектакль-биография, в котором синтезированы разговорные диалоги и фрагменты классических опер, живое исполнение и фонограмма оригинальных записей певца, игровые, придуманные сцены с вымышленными персонажами и выступления реальных партнеров Отса в духе нон-фикшн. Все это объединено прекрасной музыкой.

В спектакле звучат «Сааремааский вальс», ария «Мистер Икс» и многие другие музыкальные хиты, которые неизменно ассоциируются с голосом Отса. Причем «Сааремааский вальс» и «Солнечный круг» московский хор исполняет на эстонском языке.

Личность героя, которому равно удавалось исполнение классической оперы и эстрадных песен, а еще мастерство эстонских и русских оперных артистов, столь же органичных в драме, сколь и в пении, соединили весь этот пестрый пазл, который изящно и динамично вел маэстро Валерий Кирьянов, в стройную и логичную музыкальную драматургию,

– написала по следам мировой премьеры Екатерина Кретова.

В спектакле «Мистер Георг Отс» фигуры самого Георга Отса на сцене не появится. Эта история – скорее, про окружение и атмосферу вокруг легендарного певца. Режиссер Дмитрий Бертман говорит о том, что никому бы не доверил сыграть главную роль. Слишком живы еще воспоминания современников об эстонской звезде мировой оперы.

Помимо хора, оркестра и артистов из «Геликон-оперы» во главе с Натальей Загоринской, Алексеем Исаевым и другими, в постановке участвуют и эстонские исполнители. Баритон Национальной оперы «Эстония» Рене Соом играет центральную связующую роль рассказчика. Юули Лилль предстоит пережить на сцене судьбу фанатки, следующей за своим кумиром по жизни.

ФОТО: "Геликон-опера", Москва

Кульминационным моментом спектакля станет появление на сцене эстонской оперной звезды 70-80-х Ану Каал, которая выйдет на сцену и своими словами расскажет о своем партнере и друге. Ану появится на публике в том же самом платье, в котором она в конце 60-х годов пела партию Джильды в спектакле «Риголетто», где блистал Отс.

По словам режиссера Дмитрия Бертмана, его «Мистер Георг Отс» – это дань уважения великому мастеру эстонского оперного искусства, чье 100-летие будет отмечаться в марте этого года в эстонских и российских музыкальных кругах.