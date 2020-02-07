«Геликон-опера» представит спектакль «Мистер Георг Отс» в Таллинне

Постановку блистательного режиссера Дмитрия Бертмана, впервые показанную минувшим летом на Сааремааском оперном фестивале, этой весной можно будет увидеть в Таллинне, причем только один раз – 21 марта. Именно в этот день исполнится 100 лет со дня рождения выдающего певца.
Спектакль пройдет в столичном концертном зале Alexela. Впервые постановка была представлена эстонской публике минувшим летом на острове Сааремаа. Затем этой премьерой театр «Геликон-опера» открыл свой сезон в Москве.
«Мистер Георг Отс» был тепло принят эстонской и российской публикой. Все выступления прошли при аншлагах, заслужив признание зрителей и публики. По словам руководителя Eesti Kontsert Керту Орро, приезд «Геликон-оперы» в Таллинн с постановкой «Мистер Георг Отс» станет настоящим подарком для поклонников творчества великого певца.
Мы хорошо помним, как минувшим летом зрители в едином порыве вместе с артистами пели песни Георга Отса. Полагаю, что такие трогательные моменты и позволяют не забывать легенду,
– сказала Орро.
Дмитрий Бертман апробировал новый жанр. Известный московский театральный критик Екатерина Кретова назвала его так: «оперный джукбокс-байопик». Это мультижанровый спектакль-биография, в котором синтезированы разговорные диалоги и фрагменты классических опер, живое исполнение и фонограмма оригинальных записей певца, игровые, придуманные сцены с вымышленными персонажами и выступления реальных партнеров Отса в духе нон-фикшн. Все это объединено прекрасной музыкой.
В спектакле звучат «Сааремааский вальс», ария «Мистер Икс» и многие другие музыкальные хиты, которые неизменно ассоциируются с голосом Отса. Причем «Сааремааский вальс» и «Солнечный круг» московский хор исполняет на эстонском языке.
Личность героя, которому равно удавалось исполнение классической оперы и эстрадных песен, а еще мастерство эстонских и русских оперных артистов, столь же органичных в драме, сколь и в пении, соединили весь этот пестрый пазл, который изящно и динамично вел маэстро Валерий Кирьянов, в стройную и логичную музыкальную драматургию,
– написала по следам мировой премьеры Екатерина Кретова.
В спектакле «Мистер Георг Отс» фигуры самого Георга Отса на сцене не появится. Эта история – скорее, про окружение и атмосферу вокруг легендарного певца. Режиссер Дмитрий Бертман говорит о том, что никому бы не доверил сыграть главную роль. Слишком живы еще воспоминания современников об эстонской звезде мировой оперы.
Помимо хора, оркестра и артистов из «Геликон-оперы» во главе с Натальей Загоринской, Алексеем Исаевым и другими, в постановке участвуют и эстонские исполнители. Баритон Национальной оперы «Эстония» Рене Соом играет центральную связующую роль рассказчика. Юули Лилль предстоит пережить на сцене судьбу фанатки, следующей за своим кумиром по жизни.
Кульминационным моментом спектакля станет появление на сцене эстонской оперной звезды 70-80-х Ану Каал, которая выйдет на сцену и своими словами расскажет о своем партнере и друге. Ану появится на публике в том же самом платье, в котором она в конце 60-х годов пела партию Джильды в спектакле «Риголетто», где блистал Отс.
По словам режиссера Дмитрия Бертмана, его «Мистер Георг Отс» – это дань уважения великому мастеру эстонского оперного искусства, чье 100-летие будет отмечаться в марте этого года в эстонских и российских музыкальных кругах.
Продюсером эстонско-российской музыкальной постановки выступил Eesti Kontsert. Показ поддерживают власти Таллинна и Москвы, Министерство культуры Эстонии. Билеты уже поступили в пункты продажи Piletilevi и Piletimaailm.