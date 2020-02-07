«Даже моргать забываю»: Ирина Круг сразила поклонников роскошным нарядом

Ирина Круг вызвала бурю эмоций у поклонников, опубликовав новое фото в вечернем платье. Снимок появился на странице артистки в Instagram.

В кадре вдова Михаила Круга позирует в приталенном золотом платье с глубоким декольте, подчеркивающем роскошную фигуру певицы. Сверху Ирина накинула шубу, которая кокетливо спадает с обнаженного плеча. Дополняют образ крупные жемчужные серьги и алая помада.

Ирина Круг ФОТО: Instagram