Пелагея: «Кто-то хочет поссорить нас с Иваном и присвоить его миллионы»

Недавно Пелагея подтвердила расставание с Иваном Телегиным, с которым прожила в браке около трех лет. После этого на артистку как из рога изобилия полился негатив. Блондинку обвинили чуть ли не во всех смертных грехах, уверяя, что она сама стала причиной краха семьи, пишет Стархит.
Певица долго молчала и лишь вчера решила высказаться по этому поводу. Пелагея уверена: против нее ведется самая настоящая информационная война. Заинтересованные люди якобы делают все ради достижения единственной цели — выбить почву из-под ног любимицы миллионов.
Так получилось, что с Иваном мы расстались давно, и вот уже восемь месяцев не живем вместе. Несмотря на это, нам удалось сохранить теплые отношения, — отмечает 33-летняя артистка. — И тут перед Новым годом этот поток... Сначала мне было любопытно наблюдать, как в наше время придумывают и распространяют фейковые новости, но сейчас все это перешло все разумные границы.
Вот только кому все это надо — загадка. Блондинка не называет имен, как будто специально создавая интригу. Поэтому пользователи Сети решили, что имеет место даже мания преследования.
Меня заказали, — продолжает нагнетать певица. — Зачем? Чтобы довести меня до истерии? Рассорить с Иваном до такой степени, чтобы мы с ним совершенно не могли о чем-либо договориться? Кто это все делает? Я знаю. Более того, эти товарищи всячески намекают на себя, в том числе в СМИ. Ими движет страх, что мы с Ваней помиримся, ведь тогда они потеряют возможность управлять им.
Недоброжелателями, по словам Пелагеи, движет желание обогатиться за чужой счет.
Друзья, не ведитесь пожалуйста! Обсуждайте сказанное с реальными людьми. Ведь тем, кто вас использует как инструмент давления на меня, нужны миллионы Ивана. Мне они не нужны, а вам по закону не достанутся. Все, кто меня знает, помнят, что я никогда не участвовала в подобных историях. Это не мой образ жизни, не мой путь. Мне не нужны ни вбросы псевдоновостей, ни скандалы-интриги-расследования,
— предупредила она.
Сейчас артистку поддерживают не только родные, но и поклонники, коллеги. Среди последних — Дима Билан.
Пелагея! Ты мудрая! Мир чуточку съехал с рельс. Я тебя знаю как одну из самых искренних артисток, для кого творчество — это воздух, и ни разу не наблюдал желания ходить по передачам доказывая свою правоту, а главный вопрос — кому?! Дело твое личное и комментариев не давай! Как говорилось в одном фильме: «СДД» — «сожрите друг друга!», я бы добавил еще — сами. Все проходит, и это пройдет!
— подчеркивает артист.
Телегин пока не комментирует слова супруги. Известно лишь то, что он сейчас встречается с другой блондинкой, которая, по мнению многих, уж очень напоминает Пелагею. Новую девушку хоккеиста зовут Мария Гончар. Она является владелицей турфирмы.