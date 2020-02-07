Пелагея: «Кто-то хочет поссорить нас с Иваном и присвоить его миллионы»

Друзья, не ведитесь пожалуйста! Обсуждайте сказанное с реальными людьми. Ведь тем, кто вас использует как инструмент давления на меня, нужны миллионы Ивана. Мне они не нужны, а вам по закону не достанутся. Все, кто меня знает, помнят, что я никогда не участвовала в подобных историях. Это не мой образ жизни, не мой путь. Мне не нужны ни вбросы псевдоновостей, ни скандалы-интриги-расследования,