Суд поставил точку в скандале между Тимати и L’One

Леван и его представители все это время пытались доказать, что контракт, который Горозия заключил с лейблом, не отчуждает полностью его права на песни и псевдоним, а как бы сдает их в аренду. Мирно договариваться Горозия изначально не захотел. Мол, у него самые крутые адвокаты, сейчас все заберем, еще и денег поимеем. Но суд решил иначе. И вчера поставил точку в этом процессе, — отклонив жалобу Левана. Теперь, его, кстати, можно называть только так. И песни тоже нужно будет придумать новые.