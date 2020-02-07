Суд поставил точку в скандале между Тимати и L’One

В прошлом году рэпер Леван Горозия, больше известный под псевдонимом L’One, со скандалом покинул лейбл Black Star, сделавший его популярным. Уйти с миром не получилось — музыкант лишился всех песен и творческого псевдонима. Пытается вернуть их в суде, но пока тщетно, пишет Стархит.
За минувшие пару лет лейбл Black Star лишился сразу нескольких крупных артистов. И, если Егору Криду и Кристине Си удалось-таки договориться с бывшими «хозяевами» мирно, сохранив имя, песни, честь и достоинство, то в случае с Леваном Горозия между сторонами разразилась настоящая война. Вчера в Московском городском суде состоялось заседание, расставившее точки над «i» в конфликте.
Леван и его представители все это время пытались доказать, что контракт, который Горозия заключил с лейблом, не отчуждает полностью его права на песни и псевдоним, а как бы сдает их в аренду. Мирно договариваться Горозия изначально не захотел. Мол, у него самые крутые адвокаты, сейчас все заберем, еще и денег поимеем. Но суд решил иначе. И вчера поставил точку в этом процессе, — отклонив жалобу Левана. Теперь, его, кстати, можно называть только так. И песни тоже нужно будет придумать новые.
— прокомментировал «СтарХиту» адвокат Black Star Сергей Жорин.
Заседание продолжалось несколько часов, на протяжении которых представители Горозии доказывали, что он исключительно «давал попользоваться» своими песнями лейблу, а также снимал частично за свой счет клипы. К слову, параллельно с этим процессом между бывшими друзьями идет еще один — Леван намерен отсудить у Black Star приличную сумму — порядка 200 миллионов рублей. Их рэпер требует потому, что якобы недополучил проценты со своих выступлений, а также вкладывал собственные средства в творчество. Но, судя по всему, оснований получить их все меньше — учитывая, что вчерашний суд и решение, вступившее в силу, доказывают обратное.
Сотрудничество Тимати и Горозии продолжалось в течение семи лет. Основатель лейбла сам не раз высказывался о конфликте с экс-подопечным. Мол, Леван в один миг разрушил своим поступком братские отношения и обесценил все, что для него сделала команда лейбла.