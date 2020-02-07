Певица Адель прекращает концертную деятельность

При ликвидации компании Адель получила 150 тысяч фунтов стерлингов (почти 180 тысяч евро). Эти деньги, сообщает газета, могут быть связаны с другим собственным бизнесом певицы, который она открыла в 2015 году. На него сейчас уходит большая часть заработанных ранее средств.

Несмотря на то что Адель больше не появится на сцене вживую, поклонники всё ещё могут наслаждаться её музыкой. Именно она в октябре 2012 года представила публике заглавную песню для одноимённого фильма бондианы "007: Координаты "Скайфолл". А три её песни, Rolling in the Deep, Someone like You и Set Fire to the Rain, в своё время прочно обосновались на верхних строчках американского хит-парада самых популярных песен. К тому же незадолго перед уходом Адель пообещала не оставлять поклонников ни с чем и анонсировала выход нового сингла.