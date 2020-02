Певица Адель прекращает концертную деятельность

Несмотря на то что Адель больше не появится на сцене вживую, поклонники всё ещё могут наслаждаться её музыкой. Именно она в октябре 2012 года представила публике заглавную песню для одноимённого фильма бондианы "007: Координаты "Скайфолл". А три её песни, Rolling in the Deep, Someone like You и Set Fire to the Rain, в своё время прочно обосновались на верхних строчках американского хит-парада самых популярных песен. К тому же незадолго перед уходом Адель пообещала не оставлять поклонников ни с чем и анонсировала выход нового сингла.