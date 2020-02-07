От офисного работника до оказания БДСМ-услуг: как рижанка стала востребованной фетиш-моделью

В прошлом году Екатерина рассказывала, как открыла для себя новую нишу удовольствий. Ей хотелось расширить свои возможности, ведь принимать участие в эротических фотосессиях для нее – не в новинку.

Русский TVNET связался с героиней и узнал, как ее жизнь поменялась после прошлогоднего выступления.

Изначально девушка решилась поучаствовать в шоу, потому что хотела расширить свои возможности. Ею двигало любопытство, желание сделать свою жизнь более разнообразной и преодолеть свои комплексы.

«Мне всегда импонировали данные образы и тематика. Я люблю кожу, латекс, плетки и тому подобное. На мой взгляд, в этом есть что-то приятное и заманчивое», - делилась с нами год назад героиня.

Тогда она еще работала на обычной работе в офисе, но стремилась заниматься и чем-то другим. Родные всегда были в курсе ее увлечений.

- Ты мне тогда рассказывала, что работаешь в офисе. Сейчас это все еще твоя основная работа?

- Нет, с офисной работой я закончила практически сразу после Erots, в прошлом году.

- После Erots поступили другие предложения о работе?

- Нет, я сама поняла и почувствовала, что пришла пора что-то поменять в своей жизни. И решила искать работу за пределами Латвии. Сейчас я снова, так сказать, на распутье, пытаюсь найти свое место в жизни - определиться со страной, где мне лучше всего жить.

Екатерина подчеркивает, что между БДСМ и порно есть огромная разница.

ФОТО: личный архив Katya Miracle

«Это не так, я не в порноиндустрии. Многие путают понятия. Год назад я занималась эротической фотографией - да, но у меня направление по теме фетишей, и сейчас я в основном работаю в сфере БДСМ. Да, я фетиш/БДСМ модель и также провожу приватные БДСМ-сессии за границей», - пояснила девушка.

- Расскажи подробнее, что такое приватные БДСМ-сессии? То есть я правильно понимаю, что люди заказывают БДСМ-услуги у тебя? Но это именно фетиш, без интима?

- Каждому свое... Люди не будут интересоваться тем, что им неинтересно... Тема БДСМ на самом деле обширная и глубокая. БДСМ - субкультура, это ролевые игры, в которые входят господство и подчинение. Это нарушение некоторых табу через доминирование и подчинение.

Как объяснила Екатерина, практикующие БДСМ часто используют различные сексуальные игрушки (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и так далее).

Но во всем есть очень строгие правила. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.

- Если не секрет, то сколько стоят такие услуги?