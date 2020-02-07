Выиграй романтический отдых для двоих в Нарва-Йыэсуу от Limon.ee!

В честь грядущего 14 феврале разыгрываем шикарный пакет "Курортный роман" в Спа-санатории "Нарва-Йыэсуу"! Читайте, что в него входит и что нужно делать, чтобы выиграть!
Итоги розыгрыша объявим 14 февраля – в День всех влюбленных (и друзей)!
NB! Limon.ee свяжется с победителем. Победитель должен воспользоваться пакетом в течение двух месяцев с момента розыгрыша и получения информации о выигрыше 14.02.2020. Победитель должен будет заранее забронировать дату своего приезда, связавшись со Спа-санаторием "Нарва-Йыэсуу".