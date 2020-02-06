Коричневая жидкость, которая текла из кранов дома в Индии, оказалась...

По данным Bbc.com жидкость оказалась смесью пива, рома и бренди, которая попала в систему водоснабжения дома из-за некомпетентности работников.

Бренди. Фото иллюстративное. ФОТО: shutterstock.com

Чиновники в районе Чалакуди-Триссур с населением в 35 миллионов человек недавно изъяли 6000 литров алкоголя из запрещенных баров и закопали бутылки с алкоголем в землю. Однако бутылки разбились, а алкоголь просочился вглубь земли и в конечном итоге попал в систему водоснабжения 18-квартирного дома.

По словам жителей дома, смесь из трех спиртных напитков не была пригодна для питья, потому что она была слишком крепкой и вонючей.