Вот зачем тысячи туристов ежегодно едут в Эстонию! Мы даже и подумать не могли...

По данным Международной ассоциации гастрономического туризма (World Food Travel Association), в среднем 25 процентов расходов туристов в стране назначения приходится на еду и напитки, то есть при посещении Эстонии зарубежные туристы тратят на питание примерно 338 миллионов евро в год.

Генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус подтверждает, что гастрономический туризм стремительно набирает популярность во всем мире. Люди перестают выбирать туристические направления исключительно из-за хорошей погоды или цен – теперь они также ищут кулинарные впечатления и стремятся открыть для себя самобытную кухню. По словам Лугус, эстонская кулинария уже успела зарекомендовать себя за пределами страны, и можно ожидать, что в ближайшие годы сюда, наряду с остальными туристами, потянутся и зарубежные гости, которые ищут свежих гастрономических впечатлений.

«Характерные черты эстонской кухни – чистые вкусы и местные продукты, из которых повара создают как абсолютно оригинальные местные блюда, так и северную фьюжн-кухню, – прокомментировала Лугус. – Эстонская кулинария обращает на себя в мире все больше внимания. Нынешний туристический год в нашей стране также во многом посвящен еде. Например, уже в мае в Эстонии состоится европейский тур известного конкурса кулинарного искусства «Золотой Бокюз», который привлечет в Таллинн тысячи гастрономических туристов и будет способствовать еще большей известности страны, как туристического направления, куда приезжают за хорошей кухней».

Жители Эстонии смогут ознакомиться с предложениями гастрономических регионов страны на туристической выставке-ярмарке Tourest, которая будет проходить с пятницы по воскресенье и где уже традиционно откроется поп-ап ресторан Эстонского кулинарного пути. В ресторане, который появится благодаря сотрудничеству некоммерческого объединения Эстонский сельский туризм (MTÜ Eesti Maaturism) и Эстонского кулинарного пути (Eesti Toidutee), под одной крышей будут представлены все гастрономические регионы Эстонии и характерные для них блюда. Всего в ресторане, оформленном в стиле известной корчмы Колу, расположенной в Эстонском музее под открытым небом, будут представлены 15 гастрономических регионов и свыше 50 малых производителей.

«Передаваемые из поколения в поколение рецепты и мудрость эстонских хозяек нашли свой путь на Tourest – традиционными блюдами можно будет насладиться на выставке, а многие продукты также можно будет купить с собой, – рассказала Союза туристических фирм Эстонии. – С полной уверенностью говорю, что это одно из тех впечатлений, пропустить которое было бы очень досадно».

Впервые на выставке-ярмарке Tourest откроется Винный путь, где посетители смогут поближе познакомиться с эстонским виноделием. Всего будут представлены 16 местных виноделен и вина с утонченными букетами, заслуживающие аккомпанировать блюдам, которые подают к столу в мишленовских ресторанах.

«Винный путь – интересное путешествие как для жителей Эстонии, так и для зарубежных посетителей Tourest. Местному жителю может быть непривычно воспринимать Эстонию в качестве винодельческого региона, но в таком случае я тем более могу порекомендовать посетить на предстоящих выходных выставочный центр Eesti Näitused и ознакомиться с эстонскими винами, – прокомментировала Лугус. – Эстонские вина – это вина с ароматом местного винограда, фруктов, ягод, цветов и трав. Обещаю – дегустаторов ждут сюрпризы и яркие впечатления».

«В павильоне вкусов Эстонии посетители смогут продегустировать и купить продукцию местных производителей со всей страны. Это уникальная возможность, ведь чтобы попробовать все представленные на ярмарке продукты и вина, пришлось бы объездить всю Эстонию», – добавила генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии.