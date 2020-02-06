Китаец из Эстонии: «Не стоит бояться коронавируса, в своей машине тоже может быть опасно»

Живущий вот уже 22 года в Эстонии отец семерых детей и преподаватель музыки в Раквереской гимназии рассказал, что он думает он думает о коронавирусе в эфире передачи Duubel.
Ка Бо Чан считает, что обычные вирусы с которыми мы ежедневно сталкиваемся не менее опасны, чем коронавируса.
Давайте будем честны, за год заболевших и умерших от обычного гриппа — очень много, так же если мы просто садимся в свой автомобиль — никогда не знаешь, останешься ты сегодня в живых или нет,
— сказал Ка Бо Чан.
Ка Бо Чан вспомнил, как две недели назад, когда только начали распространяться новости о коронавирусе, он позвонил своей тете из Китая, которая должна скоро приехать вместе с его матерью в Эстонию, и она пожаловалась на насморк и температуру. После визита к врачу выяснилось, что это не имеет абсолютно никакого отношения к коронавирусу.
Мне кажется, что люди случайно впали в какую-то истерию,
— добавил он.
Смотрите полное видео ниже: