Нино Катамадзе перед концертом в Таллинне сравнила эстонскую и грузинскую публику

Грузинская джаз-певица Нино Катамадзе, которая на следующей неделе даст концерт в Таллинне, сравнила эстонскую и грузинскую публику, пишет Rus.ERR.ee.
«Грузинская публика избалована в хорошем смысле этого слова прекрасной музыкой. Но я вместе со своими музыкантами и не ставлю перед собой такую задачу. Вместе с залом мы пытаемся помочь друг другу почувствовать, что мы живем друг для друга", - рассказала Катамадзе в интервью «Радио 4».
«Холодной публики не бывает, мы вместе с помощью мелодий согреваем друг друга», - добавила певица.
Концерт артистки состоится в понедельник, 10 февраля, в Центре русской культуры в Таллинне.