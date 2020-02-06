Нино Катамадзе перед концертом в Таллинне сравнила эстонскую и грузинскую публику

«Грузинская публика избалована в хорошем смысле этого слова прекрасной музыкой. Но я вместе со своими музыкантами и не ставлю перед собой такую задачу. Вместе с залом мы пытаемся помочь друг другу почувствовать, что мы живем друг для друга", - рассказала Катамадзе в интервью «Радио 4».