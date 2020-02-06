Знакомьтесь: самый знаменитый эстонец, о котором вы никогда не слышали!

Живущий в Нью-Йорке Дэвид - настоящая звезда бодибилдинга в США. За спортсменом наблюдает 1,4 миллиона поклонников в Instagram и почти миллион в Youtube. Планы тренировок, составленные им, разлетаются как горячие пирожки.

Дэвид уехал из Эстонии в начале 2000-ых, но каждый год посещает родину и после переезда за океан. В последний раз он навещал бабушку и дедушку в августе 2018 года, о чем свидетельствует видео на его Youtube-канале, которое посмотрели 260 тысяч раз.