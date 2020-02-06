В Twitter появилась рукопись, которая предсказывает будущее, исходя из того, в какой день недели вы родились

Пользовательница ancatmara выложила в Twitter интригующий отрывок из ирландской рукописи XVI века. В нем написаны предсказания для людей в зависимости от их дня рождения. Только здесь имеется в виду не дата, а день недели. Девушка — преподаватель ирландского языка и зарубежной литературы по специальности — сейчас живет в Ирландии. Но страницу ведет преимущественно на русском, поэтому сразу приложила перевод.

Итак, предсказание начинается с воскресенья. Согласно ему, тот, кто родился в этот день, — настоящий везунчик. Он проживет долгую и счастливую жизнь, приобретя деньги и власть. Детям понедельника повезло не так сильно. Из плюсов — богатство в виде скота и множество божьих слуг, которые будут молиться за него после смерти. У родившихся во вторник тоже бонусов немного. А появление на свет в среду можно считать невезением.

Родившийся во вторник погибнет, утонув, он будет богат мелким скотом, власть его не будет сильна, он будет любим женщинами и собаками, обещано в рукописи.

Родившийся в среду умрет кровавой смертью, на теле его будет изъян, его речь будет ядовита, его будут ненавидеть, он сотворит страшное деяние перед смертью. Родившиеся в четверг могут выдохнуть. Им суждено прожить долго, быть любящими и иметь много детей. Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя — смерти «на вечерне от испуга». Те, кто появился на свет в пятницу, отметили, что их предсказание более чем устраивает. Чего, вероятно, не скажешь об их окружении. Переплюнуть их в злодеяниях смогут лишь родившиеся в субботу. Родившийся в пятницу покается перед смертью, он будет алчен, богат золотом и серебром и кровав, ему будут служить и возносить хвалу. Родившийся в субботу умрет от жара и кишечной болезни, велико будет его достоинство, будет он ядовит и распутен, совершит много зла и убийство.