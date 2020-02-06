Врачи назвали неожиданную пользу жвачки и зеленых бананов

Кажется, нет сейчас ни одного такого человека, который не пытался бы сделать свой образ жизни здоровее и отсрочить момент встречи с болячками пожилых людей. И это проще, чем кажется. Британские врачи составили целый список рекомендаций, которые выполнять очень просто, а польза для здоровья огромная.

Ешьте зеленые бананы

В бананах много полезного: огромное количество калия, например, питающего нашего сердце, пищевые волокна, полезные для пищеварения, даже банановая шкурка на чудеса способна — хоть зубы отбелить, хоть пятна с одежды вывести. Но и это еще не все.

«В бананах много пребиотиков, которые не только питают полезные бактерии в кишечнике, но и способствуют усвоению кальция, тем самым укрепляя кости, — поясняет Лаура Тилт, диетолог и представитель Британской диетической ассоциации. — В зеленоватых бананах этих пребиотиков больше, так как по мере созревания фрукта клетчатка в них разрушается».

Завтракайте черносливом

Оказывается, если добавлять пять-шесть сушеных ягод к завтраку, можно защитить себя от остеопороза — потери костной ткани, которая очень часто встречается с возрастом. Что особенно печально, женщины этой напасти подвержены больше.

Как выяснилось в результате исследования, проведенного в 2017 году Университетом Джорджа Мейсона в США, если чернослив есть каждый день в течение полугода, здоровье костей улучшается — все благодаря разнообразным питательным веществам в его составе.

«В день достаточно съедать 50 г чернослива. При регулярном его употреблении костная ткань уплотняется, ее потери снижаются», — говорит доктор Леон Крини, консультант по спортивной и лечебной медицине в Манчестерском институте здоровья.

Жуйте жвачку

Даже такие незначительные движения, которые мы совершаем при жевании жвачки, полезны. Во-первых, так мы сжигаем некоторое количество калорий — очень небольшое, но все-таки. Во-вторых, жвачка снижает аппетит и тягу к сладкому. Захотелось печенюшку — закиньте в рот подушечку жевательной резинки, и полегчает. Кроме того, если жевать жвачку после еды, не так хочется слопать после салата или супа еще и десерт. Обманывая аппетит таким образом, мы потребляем меньше калорий за день, отодвигая подальше проблему лишнего веса и сопутствующих ей болячек: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих хворей.

Ешьте синие фрукты и овощи

Баклажаны и черника — казалось бы, что в них общего. А общего у них — вещество под названием антоциан, которое и придает плодам синий цвет. Это вещество относят к антиоксидантам, которые противостоят разрушению клеток в организме, снижают воспаления, улучшают функцию кишечника, тем самым улучшая иммунитет. Кроме того, антоцианы из синих фруктов и овощей благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы: очищают сосуды, препятствуют возникновению холестериновых бляшек.

Пейте зеленый чай

У каждого вида чая есть свои преимущества: пуэр помогает похудеть, а белый защищает от рака. Однако самыми универсальными считаются все же зеленый и черный чаи. К тому же они наиболее доступные. Британские врачи, как и положено жителям Англии, — настоящие фанаты чая. Они советуют пить как минимум три-четыре чашки в неделю, а лучше — в день. Согласно многочисленным исследованиям, зеленый чай при регулярном употреблении снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А это сама по себе достаточно веская причина, чтобы полюбить его. Ведь именно от этих болезней умирает больше всего людей в мире.

Чистите зубы, стоя на одной ноге

С возрастом слабеют мышцы, связки. Пожилым людям становится труднее держать баланс, они чаще падают. А травмы типа переломов в преклонном возрасте — это настоящий кошмар.

«Стояние на одной ноге, пока вы чистите зубы, помогает укрепить мышцы и сохранить чувство равновесия на более долгий срок», — считает доктор Джеймс Хиггинс, врач общей практики хирургии одной из британских больниц.

Кроме того, врач рекомендует подниматься по лестницам на цыпочках, садиться и вставать не реже 20 раз в день, а работу по дому делать, надев утяжелители на щиколотки.

Согласно французскому исследованию 2013 года, такая нехитрая практика помогла сократить количество травм и переломов от падений на 60 процентов.

Соблюдайте ежедневный пост

Практика интервальных голоданий в последнее время невероятно популярна. Она сводится к тому, чтобы между вчерашним ужином и сегодняшним завтраком был внушительный временной промежуток: 14 — 16 часов. К примеру, ужинаете вы в 7 часов вечера, а завтракать в таком случае нужно в 11 дня.

«Интервальный пост не только поможет похудеть, но и снизит риск развития диабета», — объясняет доктор Малик, врач-кардиолог.