Чт, 6.02.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

🌹 ⟩ Британская Кардашьян сведет с ума своими формами практически любого человека!

Деми Роуз

ФОТО: Shutterstock

Британская модель Деми Роуз (24), которую ласково называют британцкой Ким Кардашьян, опубликовала горячую фотографию в социальных сетях.

У звезды насчитывается около 13 миллионов поклонников в Instagram, и согласно данным www.topplanetinfo.com в 2019 году ее имущество оценили в 3 миллиона долларов.

Сама Деми Роуз хвалит Ким Кардашьян за то, что именно она помогла пробиться пышным девушкам в мир моды и Instagram. «У меня прекрасная жизнь, в которой у меня есть возможность путешествовать по миру показывая фигуру, которая способна конкурировать с кланом Кардашьян», — сказала Деми Роуз.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ