🌹 ⟩ Британская Кардашьян сведет с ума своими формами практически любого человека!

У звезды насчитывается около 13 миллионов поклонников в Instagram, и согласно данным www.topplanetinfo.com в 2019 году ее имущество оценили в 3 миллиона долларов.

Сама Деми Роуз хвалит Ким Кардашьян за то, что именно она помогла пробиться пышным девушкам в мир моды и Instagram. «У меня прекрасная жизнь, в которой у меня есть возможность путешествовать по миру показывая фигуру, которая способна конкурировать с кланом Кардашьян», — сказала Деми Роуз.