По каким симптомам можно определить у человека коронавирус?

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Предполагается, что новый коронавирус пошел от животного, а его источником стал рынок в Ухани, где продавались рыба, змеи, летучие мыши, сурки и другие животные. От человека к человеку 2019-nCoV передается воздушно-капельным и фекально-оральным путями.

Как правило, заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме и не вызывают тяжелых симптомов. Однако китайский коронавирус способен вызвать осложнения в виде пневмонии и привести к серьезным последствиям у людей, находящихся в группе риска (это лица старше 65 лет, больные с ослабленным иммунитетом и пр.) – вплоть до летального исхода.

Какие симптомы у заболевания, вызванного китайским коронавирусом?

Люди, заразившиеся коронавирусом 2019-nCoV, испытывают чувство усталости, у них затрудняется дыхание, повышается температура, возникает кашель или боль в горле.

Однако эти симптомы во многом аналогичны симптомам гриппа и ОРВИ. Поэтому делать вывод о заражении коронавирусом только на основе симптоматики нельзя.

Как определить у себя наличие коронавируса?

Специалисты советуют людям с возможными симптомами коронавирусной инфекции не паниковать и проанализировать, могли ли они заразиться китайским вирусом. В зоне повышенного риска находятся те, кто посещал в последние две недели КНР или ближайшие страны либо контактировал с кем-то, кто побывал в последние две недели в этом регионе. Таким людям, у которых возникли подозрительные симптомы, стоит обратиться к врачу.