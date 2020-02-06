Самые крутые артисты музыкального лейбла Raava Music уже в Таллинне 1 марта!

Многомиллионные просмотры видео и верхние строчки топ-чартов Apple Music и ВКонтакте - уже обычное дело для этих артистов, каждый трек как новая волна наслаждения и кайфа в каждой строчке, что доказывает популярность и актуальность артистов.

JONY - популярный романтичный хитмейкер. Его трек «Аллея» выстрелом в упор сразил каждого, кто слышал его хоть раз, а видео-клип на песню собрал более 27 миллионов просмотров. Сольный альбом артиста «Список твоих мыслей» впервые дни попал на первые строчки хит-парадов Apple Music и остается там до сих пор. Прозвучит та самая «Лали», которая покоряет и играет в головах миллионов.

ELMAN - артист, популярность которого набирает бешеные обороты. Его синглы: «Кроссы», «Мой океан», «Спаси меня», «Антигерой» входят в плейлисты лучших музыкальных новинок, а хит «Адреналин» завоевывает любовь зрителей еще и на видео-площадках сети. По-совместительству ELMAN является продюсером музыкального лейбла RAAVA Music, с которым сотрудничают JONY и ANDRO.

ANDRO молодой, но с каждым днем завоевывающий популярность исполнитель, один из самых романтичных поп-музыкантов. Именно собственный хит музыканта «Инопланетянин» подарил ему тысячную армию фанатов, для которой он в свою очередь активно готовит много крутого материала.

На концертах каждого из музыкантов есть только они и зрители. Артисты ведут диалог с аудиторией исключительно живым звуком, получая feedback в виде сильнейших эмоций.