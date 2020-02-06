Вот это поворот! Ольга Серябкина решилась на крайние меры после ухода от Максима Фадеева

Экс-солистка группы Serebro, которая несколько лет выступала под псевдонимом Molly, выпустила первый трек под своей настоящей фамилией. Об этом Ольга Серябкина сообщила в Instagram.

Певица объяснила, почему пошла на крайние меры. Она заявила, что пришло время отказаться от псевдонима и начать жизнь с чистого листа.

Вы всегда видели меня настоящую. С моего самого первого дня на сцене. Даже за псевдонимами… Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали,

– высказалась артистка.

Она добавила, что именно поэтому сейчас хочет стереть все грани и быть собой на все сто процентов.

Где бы я ни находилась — дома, на сцене, на студии, я – это я. OLGA SERYABKINA,

– заявила исполнительница.

После важного объявления знаменитость представила свой новый сингл "Что же ты наделал". Примечательно, что это первый трек Ольги Серябкиной, выпущенный под ее реальным именем.

Делайте то, что вы любите, наслаждайтесь моментом, будьте собой и просто кайфуйте – вот мой месседж,

– посоветовала поклонникам певица.