Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз

Ребенок весит 3320 грамм и ростом 52 см. Пока пара не рассказывает, какое имя дала второй наследнице. Ясно лишь одно: роды прошли в штатном режиме, Настя и ее малышка чувствуют себя хорошо. Сбылась давняя мечта Костенко — она стала мамой погодков. Старшей дочери Милане еще нет и двух лет — девочка родилась 10 июля 2018-го. Правда, тогда Дмитрий присутствовал в клинике, а теперь находится на сборах с «Рубином».

По словам жены Тарасова, она морально готова к трудностям с маленькими детьми. Кроме того, супруги не собираются останавливаться на достигнутом и намерены стать многодетной семьей. «Дима хочет мальчика, но позже», — как-то рассказывала Настя подписчикам.

Сам тарасов несколько раз заявлял о своем плачевном материальном положении. Плачевное состояние спортсмена, который сейчас активно находится в поиске достойной работы, подтвердил его адвокат Умалат Сайгитов.

Напомним, о романе Насти и Димы впервые заговорили осенью 2016-го, когда тот был женат на Ольге Бузовой. Правда, спортсмен отрицает, что встречался с моделью, будучи несвободным. «Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью прошлого года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре. Она пришла туда с подругами. Особо не разговаривали, пересеклись пару раз взглядами. У знакомых узнал, кто эта девушка», — объяснял спортсмен.