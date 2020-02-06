Защита словом: вещи, которые нужно держать в тайне от окружающих

Есть одна народная мудрость: «Молчание — золото». Такие изречения не рождались на пустом месте, и доля правды в них, безусловно, есть. Если прислушиваться к ним, можно уберечься от проблем и неприятных последствий.
Немногим известно о том, что, рассказывая подробности своей личной жизни, обсуждая проблемы или чужие секреты, мы можем навлечь на себя беду. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывают, какие вещи нужно держать в тайне от окружающих.
В любых отношениях рано или поздно возникают ситуации или сложности, которыми хочется поделиться с близкими. Обсуждая частную жизнь, прося совета, хваля или осуждая партнера, мы сами не осознаем, как отдаем вовне энергию любви и разрушаем общую гармонию. Любовь и чувства — дело тех, кто находится в этих отношениях. Вместо того чтобы расходовать свои силы на пересказ другим людям всех обид, претензий и ссор, лучше обсудить проблемы со своим партнером и постараться найти совместное решение.
2. Здоровье и болезни
Очень многие люди имеют привычку жаловаться на усталость, болезни и состояние здоровья. Однако такие разговоры не только вызывают сочувствие, но также ослабляют энергетику и могут привести к осложнениям. Специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют тратить силы, необходимые для восстановления организма, на жалобы. Лечащий врач — единственный человек, с котором вы можете обсудить свое здоровье.
3. Образ жизни
Личные вещи вроде своей веры, победы над вредными привычками или подробностей интимной жизни стоит хранить в тайне от окружающих, если только это не люди, которым вы очень доверяете. Не нужно делиться сокровенными тайными и фактами своей биографии с кем попало: есть опасность, что ваш образ жизни может стать причиной черной зависти, конфликта или издевок.
4. Деньги и долги
Эксперты-биоэнергетики не советуют делиться с посторонними ни своими финансовыми проблемами, ни денежными триумфами. Особенно опасно говорить об отсутствии денег, долгах и кредитах. Известно, что деньги обладают мощной энергетикой. Обсуждая свое материальное положение, планы, цели и перспективы, можно бессознательно вручить постороннему ключ от своего финансового успеха, лишив себя процветания и обогащения.
5. Планы и цели
Не обсуждайте поведение близких людей с друзьями и знакомыми. Как бы вам не хотелось пожаловаться на поступки близкого человека, сдержите себя. Обсуждая и тем более осуждая того, кто дорог сердцу, вы разрушаете энергетический канал, который связывает вас. Подобные разговоры могут привести не только к череде неприятностей в жизни ваших близких, но и полностью отвернуть вас друг от друга. Биоэнергетики рекомендуют решать все вопросы и недопонимания непосредственно с самим человеком, без посторонних свидетелей. Внимание, забота и поддержка помогут вам разрешить трудные моменты и укрепить отношения.