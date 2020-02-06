Защита словом: вещи, которые нужно держать в тайне от окружающих

Немногим известно о том, что, рассказывая подробности своей личной жизни, обсуждая проблемы или чужие секреты, мы можем навлечь на себя беду. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывают, какие вещи нужно держать в тайне от окружающих.

1. Романтические отношения

В любых отношениях рано или поздно возникают ситуации или сложности, которыми хочется поделиться с близкими. Обсуждая частную жизнь, прося совета, хваля или осуждая партнера, мы сами не осознаем, как отдаем вовне энергию любви и разрушаем общую гармонию. Любовь и чувства — дело тех, кто находится в этих отношениях. Вместо того чтобы расходовать свои силы на пересказ другим людям всех обид, претензий и ссор, лучше обсудить проблемы со своим партнером и постараться найти совместное решение.

2. Здоровье и болезни

Очень многие люди имеют привычку жаловаться на усталость, болезни и состояние здоровья. Однако такие разговоры не только вызывают сочувствие, но также ослабляют энергетику и могут привести к осложнениям. Специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют тратить силы, необходимые для восстановления организма, на жалобы. Лечащий врач — единственный человек, с котором вы можете обсудить свое здоровье.

3. Образ жизни

Личные вещи вроде своей веры, победы над вредными привычками или подробностей интимной жизни стоит хранить в тайне от окружающих, если только это не люди, которым вы очень доверяете. Не нужно делиться сокровенными тайными и фактами своей биографии с кем попало: есть опасность, что ваш образ жизни может стать причиной черной зависти, конфликта или издевок.

4. Деньги и долги

Эксперты-биоэнергетики не советуют делиться с посторонними ни своими финансовыми проблемами, ни денежными триумфами. Особенно опасно говорить об отсутствии денег, долгах и кредитах. Известно, что деньги обладают мощной энергетикой. Обсуждая свое материальное положение, планы, цели и перспективы, можно бессознательно вручить постороннему ключ от своего финансового успеха, лишив себя процветания и обогащения.

5. Планы и цели

Народная мудрость гласит: «Если хочешь потерпеть неудачу, расскажи о своих планах людям». Руководствуйтесь мудростью наших предков и держите свои цели в секрете. Обсуждая с окружающими своими мечты, смакуя светлое будущее, вы открываете канал, по которому стекает энергия, необходимая для реализации будущих планов. Фортуна может отвернуться, и тогда ваши мечты так и останутся мечтами. Лучше не открывать канал раньше времени и направить энергию на реализацию намерений.

6. Ошибки близких