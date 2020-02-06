Певица Лаура Пылдвере обнажила свое умопомрачительное тело, заставив облизываться всю Сеть

Лаура Пылдвере уже два года занимается пол-дэнсом. С тех пор снимки в ее Instagram стали все горячее и откровеннее. И там есть на что посмотреть.

День назад Лаура опубликовала очередное фото, которое возбудило поклонников. В яркой красной куртке из лакированной кожи, надетой на откровенное черное бикини, и красных ботильонах певица продемонстрировала свое идеальное тело и порассуждала о вреде бургеров. Завершила образ роковой брюнетки красная помада. «Пытаюсь быть burger free перед Eesti Laul. Первый полуфинал уже 13 февраля. Надеюсь на вашу поддержку», - подписала горячее фото Пылдвере.

Поклонники уже поддержали Лауру лайками. Не удивительно: купальник, особенно его нижняя часть, так идеально сидит на ее теле и оставляет множество вариантов для смелых фантазий. Вы уже облизываетесь? Потому что нельзя быть красивой такой!