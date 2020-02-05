Назван день, когда электронная виза в Россию станет платной

В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств. В следующем году практику выдачи электронных виз расширят на все субъекты РФ.

Сейчас электронная виза для иностранных граждан, въезжающих на территории пилотной зоны проекта — свободного порта Владивосток и Дальневосточного федерального округа, Особой экономической зоны в Калининградской области, а также города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оформляется бесплатно.