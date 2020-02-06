ТОП-3 знаков Зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

Астрологи назвали знаки Зодиака, рожденных по которыми ждет печальная старость. Характер таких людей может довести их жизнь до того, что на склоне лет они окажутся в одиночестве и нищете, пишет портал Clutch.ua.

Овен

Старость для Овнов становится расплатой за сложный нрав. Они умеют ставить цели, трудиться и зарабатывать деньги, но испытывают трудности в отношениях. Представители самого скандального знака Зодиака нередко обижают окружающих, включая родных. Придирки, брюзжание и агрессия могут довести домочадцев до отправки престарелого родственника-Овна в дом престарелых.

Близнецы

У рожденных под этим знаком обратная ситуация. Близнецы добиваются успехов на семейном фронте, но не умеют обращаться с финансами. Им не свойственна экономия и не уготована большая пенсия, поскольку зачастую они не добиваются карьерных высот. Под конец жизни Близнецы становятся хозяйственными. Это проявляется в стремлении покупать в дом любую приглянувшуюся вещь. Но счастье это не приносит, а деньги лишь утекают.

Водолей