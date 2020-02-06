ТОП-3 знаков Зодиака, которые могут умереть в нищете и одиночестве

Астрологи рассказали на какие черты характера нужно обратить внимание людям определенных знаков Зодиака, чтобы избежать печальной старости, пишет Пятый канал.
Астрологи назвали знаки Зодиака, рожденных по которыми ждет печальная старость. Характер таких людей может довести их жизнь до того, что на склоне лет они окажутся в одиночестве и нищете, пишет портал Clutch.ua.
Овен
Старость для Овнов становится расплатой за сложный нрав. Они умеют ставить цели, трудиться и зарабатывать деньги, но испытывают трудности в отношениях. Представители самого скандального знака Зодиака нередко обижают окружающих, включая родных. Придирки, брюзжание и агрессия могут довести домочадцев до отправки престарелого родственника-Овна в дом престарелых.
Близнецы
У рожденных под этим знаком обратная ситуация. Близнецы добиваются успехов на семейном фронте, но не умеют обращаться с финансами. Им не свойственна экономия и не уготована большая пенсия, поскольку зачастую они не добиваются карьерных высот. Под конец жизни Близнецы становятся хозяйственными. Это проявляется в стремлении покупать в дом любую приглянувшуюся вещь. Но счастье это не приносит, а деньги лишь утекают.
Водолей
Труднее всех приходится Водолеям. Они не стремятся ни к обогащению, ни к обретению семьи. В итоге свобода и независимость часто оборачиваются одиночеством и нищетой. Но если нищета доставляет дискомфорт, то в одиночестве для Водолея нет ничего дурного. Напротив, для типичного Водолея это возможность дышать полной грудью.